Радий Хабиров посетил стройплощадку Дворца борьбы в Уфе

Один из крупнейших юбилейных объектов – Дворец борьбы в Октябрьском районе Уфы. Сегодня глава республики Радий Хабиров посетил строительную площадку. Архитектурный замысел масштабного проекта отсылает к античной культуре. Объект уникален не только в масштабах региона, такие центры единичны даже в стране. На каком этапе находится строительство и почему дворец станет точкой притяжения не только для спортсменов?
Стеклянные фасады и полсотни античных колонн. Такой ансамбль в центре города напоминает больше царский дворец. Хотя это и на самом деле дворец, но возводится масштабная постройка для всех. Особенно неравнодушных к спорту горожан.
Колонны выполняются из мраморизованного известняка. Пока разглядеть центр, который на фото в железобетонных конструкциях, сложно. Но видна уже масштабность проекта. Радий Хабиров, посетивший сегодня строительную площадку, отметил, что Дворец борьбы станет многофункциональным объектом.
Первый камень на месте возведения центра был заложен в 2019 году. Уникальность проекта не только в том, что здесь будут тренироваться спортсмены международного класса. Заниматься фитнесом, посещать бассейн, кафе и рестораны внутри дворца смогут обычные горожане.
Одновременные тренировки будут доступны для 200 борцов: самбистов, дзюдоистов, спортсменов, занимающихся восточными единоборствами. Панно для соревнований по курешу разместят перед входом в здание, сделав доступным зрелище для любого посетителя. Площадь центра – 28 тысяч квадратных метров, но застраиваться будет участок в полтора раза больше.
Дворец борьбы будет принимать соревнования международного уровня. А спортсмены смогут жить прямо на этой площадке. В центре предусмотрена гостиница. Чтобы вовремя сдать объект, работа на площадке не прекращается.
Центр спортивный подготовки станет подарком к юбилею города. Проект претендует стать не только новой точкой притяжения горожан, но и точкой на карте туристов.