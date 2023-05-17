Радий Хабиров посетил стройплощадку Дворца борьбы в Уфе

Один из крупнейших юбилейных объектов – Дворец борьбы в Октябрьском районе Уфы. Сегодня глава республики Радий Хабиров посетил строительную площадку. Архитектурный замысел масштабного проекта отсылает к античной культуре. Объект уникален не только в масштабах региона, такие центры единичны даже в стране. На каком этапе находится строительство и почему дворец станет точкой притяжения не только для спортсменов?

Стеклянные фасады и полсотни античных колонн. Такой ансамбль в центре города напоминает больше царский дворец. Хотя это и на самом деле дворец, но возводится масштабная постройка для всех. Особенно неравнодушных к спорту горожан.

Колонны выполняются из мраморизованного известняка. Пока разглядеть центр, который на фото в железобетонных конструкциях, сложно. Но видна уже масштабность проекта. Радий Хабиров, посетивший сегодня строительную площадку, отметил, что Дворец борьбы станет многофункциональным объектом.

Мы старались сделать центр максимально функциональным, чтобы эффективно использовать каждый квадратный метр. Здесь будут работать спа-комплекс, бассейн. А рядом со зданием появится благоустроенное общественное пространство для прогулок и отдыха наших жителей. Важно, что мы строим второй по вместимости зал в республике после «Уфа-Арены». Поэтому Дворец борьбы станет площадкой и для культурно-массовых мероприятий. В целом работа идёт хорошими темпами. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Первый камень на месте возведения центра был заложен в 2019 году. Уникальность проекта не только в том, что здесь будут тренироваться спортсмены международного класса. Заниматься фитнесом, посещать бассейн, кафе и рестораны внутри дворца смогут обычные горожане.

Одновременные тренировки будут доступны для 200 борцов: самбистов, дзюдоистов, спортсменов, занимающихся восточными единоборствами. Панно для соревнований по курешу разместят перед входом в здание, сделав доступным зрелище для любого посетителя. Площадь центра – 28 тысяч квадратных метров, но застраиваться будет участок в полтора раза больше.

Строительство масштабное. Я впервые тут после земляных работ. Объект не вызывает беспокойства, деньги заложены, стройка идет. Появляется хорошая благоустроенная территория. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Дворец борьбы будет принимать соревнования международного уровня. А спортсмены смогут жить прямо на этой площадке. В центре предусмотрена гостиница. Чтобы вовремя сдать объект, работа на площадке не прекращается.