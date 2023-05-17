В Уфе прошел второй тур форума-конкурса «Учителя будущего поколения России»

В Уфе студенты из педагогических вузов страны показали свои уроки. Провели занятия в Башгосуниверситете в рамках второго тура всероссийского форума-конкурса «Учителя будущего поколения России». Мероприятие организовывают уже второй год подряд, в этот раз его посвятили Году педагога и наставника.

За большим зеркалом сидят эксперты. Они оценивают выступление участников всероссийского форума-конкурса. Первой демонстрирует свою методику преподавания Мадина Дениева, студентка Чеченского педуниверситета. Она рассказывает о внутренней политике в стране в эпоху Петра I. А в это время к выступлению готовится студент Башпедуниверситета. Данил Бобров учится в институте физики, математики, цифровых и нанотехнологий. На своем уроке он в очередной раз доказал теорему Пифагора.

С 13 мая для 30 учащихся из 25 вузов страны проводили несколько испытаний. Будущие учителя прошли диагностику профессиональных компетенций. Далее конкурсанты представили свои проекты и в уфимских школах провели «Разговоры о важном». Из них и отобрали лучших участников на второй тур.

На площадках БГПУ девять лучших студентов старших курсов из различных педагогических вузов России. Сегодня их выступление оценивают эксперты из числа победителей конкурса «Учитель года». За первое место на этом форуме участник получит сертификат на 50 тысяч рублей.

Всероссийский форум-конкурс запустил акмуллинский университет в прошлом году. В этом году есть и конкурсантка из Луганской Народной Республики. Участники успели выступить в конкурсной программе, побывать на лекциях и мастер-классах, поучаствовать в дискуссиях и даже посетить шихан Торатау.