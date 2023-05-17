В Башкирии определили лучшего травматолога-ортопеда

Им стал специалист 17-й детской больницы города Уфы. Вот уже 30 лет Рауль Гафуров оперирует детей, берясь за сложнейшие случаи. Ставит на ноги маленьких пациентов после страшных аварий и падений с высоты.

При слове «травматолог» мы обычно вспоминаем врача, разглядывающего на свету рентгеновский снимок. Сейчас уже негатоскоп уходит в забытье. Всё в компьютере. Перед операцией можно даже измерить длину или диаметр кости.

Его первые пациенты уже успели повзрослеть и родить своих детей, которые попадают вновь к Раулю Фриксовичу. В хирургию, признается сам, пошел потому, что хотел работать не только головой, но и руками.

Вечерняя прогулка для пятилетней Камилы закончилась знакомством с новым другом – большим и добрым в белом халате. Такова уж особенность детской специализации – не только лечить, но и дружить. В больницу Светлана с дочкой поступили ночью. Перелом со смещением, и уже на утро им была назначена операция. Неизвестно, кто был испуган больше – малышка или её мама.

Это столкновение, к счастью, не стало смертельным. Последствия удара пришлось устранять уже Раулю Гафурову и его коллегам. Ногу подростку собирали по крупицам. Травматологи ортопеды в прямом и переносном смысле ставят пациентов на ноги.

Среди оперирующих травматологов редко встретишь женщин. Многие травматологи занимаются спортом. Стараются поддерживать форму. Но настраивают они себя не только физически, но и морально.