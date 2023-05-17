ГК «Акбузат» одержал победу в домашнем матче против «Динамо-Сунгуль»

Мы хотели не откладывать в долгий ящик. У нас на выезде игра с Омском, если бы мы проиграли сегодня, то там решалось бы, какое место мы займем. Сегодня мы уверенно победили и можем уверенно сказать, что мы десятые.

Александр Горбатиков, главный тренер ГК «Акбузат»