ГК «Акбузат» одержал победу в домашнем матче против «Динамо-Сунгуль»

Уфимский «Акбузат» одержал победу в домашнем матче и обеспечил себе место в десятке по итогам чемпионата гандбольной Суперлиги. Башкирский коллектив принимал на своей площадке команду «Динамо-Сунгуль» из Снежинска.

Уфимцы сумели одержать уверенную победу со счетом 34:27. Впереди у «Акбузата» еще одна игра. На выезде против «Скифа» из Омска. Но турнирного значения она не имеет. Уфимцы не опустятся ниже десятого места. Однако место в Суперлиге на следующий сезон предстоит отстоять в стыковых играх против команды из Высшей лиги, соперник определится позднее.

Мы хотели не откладывать в долгий ящик. У нас на выезде игра с Омском, если бы мы проиграли сегодня, то там решалось бы, какое место мы займем. Сегодня мы уверенно победили и можем уверенно сказать, что мы десятые.

Александр Горбатиков, главный тренер ГК «Акбузат»
Уфимская волна
Пенальти