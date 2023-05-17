ГК «Акбузат» одержал победу в домашнем матче против «Динамо-Сунгуль»

Уфимский «Акбузат» одержал победу в домашнем матче и обеспечил себе место в десятке по итогам чемпионата гандбольной Суперлиги. Башкирский коллектив принимал на своей площадке команду «Динамо-Сунгуль» из Снежинска.
Уфимцы сумели одержать уверенную победу со счетом 34:27. Впереди у «Акбузата» еще одна игра. На выезде против «Скифа» из Омска. Но турнирного значения она не имеет. Уфимцы не опустятся ниже десятого места. Однако место в Суперлиге на следующий сезон предстоит отстоять в стыковых играх против команды из Высшей лиги, соперник определится позднее.