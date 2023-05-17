Каратисты из Башкирии стали победителями международного турнира «Кубок дружбы» в Минске

Башкирские каратисты стали победителями на международном турнире «Кубок дружбы» в Минске. За звание сильнейших боролись более тысячи спортсменов из Армении, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и России. Подопечные Николая Балабанова завоевали сразу три золотые медали.
Тренер с большой буквы. Именно так отзываются воспитанники о своем наставнике Николае Балабанове. Для победы на соревнованиях необходима усердная подготовка, но и поддержка тренера важна. Отчасти башкирским спортсменам это и помогло на турнире в Минске.
У Айгуль Садыковой большая коллекция наград. Она без проблем выигрывает турниры благодаря богатому опыту. Так, в Минске Айгуль провела три боя. И в финале стала первой, выиграв свою соперницу из России – 4:1.
Перед соревнованиями в Минске у ребят прошли учебно-тренировочные сборы в Московской области. В течение 10 дней спортсмены обучались новому, готовились к предстоящим стартам.
Эрнест Шарафутдинов – мастер спорта международного класса, многократный победитель как всероссийских, так и международных стартов. Совсем недавно Эрнест начал тренерскую деятельность, он занимается только с начинающими каратистами. Но несмотря на это, спортсмен активно принимает участие в соревнованиях, да к тому же показывает достойные результаты. На турнире в Минске он снова стал лучшим в весовой категории до 75 килограммов.
Аида Бикметова – еще одна представительница нашей республики. Спортсменке удалось завоевать золотую медаль после четырех поединков. Аида успешно выступает на всероссийских соревнованиях. В этот раз спортсменке удалось показать достойный результат и на международном уровне.
Всего нашу республику представляли пять каратистов. Ринату Аскарову и Арсению Муратову не удалось попасть в тройку лучших, спортсмены заняли пятое место. Сейчас башкирские каратисты начали готовиться к чемпионату России. Он пройдет в августе в Орске. Там ребята уже будут выступать в новой возрастной категории до 18 лет.