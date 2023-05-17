Каратисты из Башкирии стали победителями международного турнира «Кубок дружбы» в Минске

Башкирские каратисты стали победителями на международном турнире «Кубок дружбы» в Минске. За звание сильнейших боролись более тысячи спортсменов из Армении, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и России. Подопечные Николая Балабанова завоевали сразу три золотые медали.

Тренер с большой буквы. Именно так отзываются воспитанники о своем наставнике Николае Балабанове. Для победы на соревнованиях необходима усердная подготовка, но и поддержка тренера важна. Отчасти башкирским спортсменам это и помогло на турнире в Минске.

У Айгуль Садыковой большая коллекция наград. Она без проблем выигрывает турниры благодаря богатому опыту. Так, в Минске Айгуль провела три боя. И в финале стала первой, выиграв свою соперницу из России – 4:1.

Поддержка тренера – это очень круто. Это классно. Потому что он уже относится к нам, как к своим детям. Все время за нас заступится, если что-то случится. Айгуль Садыкова, победительница соревнований «Кубок дружбы» по карате

Перед соревнованиями в Минске у ребят прошли учебно-тренировочные сборы в Московской области. В течение 10 дней спортсмены обучались новому, готовились к предстоящим стартам.

Вот эти тренировочные мероприятия, конечно, подготовили нас к турниру. То есть был проделан ряд подготовительных задач: моделирование поединков, подготовка технического арсенала, так что это все дало свои результаты. Николай Балабанов, главный тренер Федерации Республики Башкортостан по карате

Эрнест Шарафутдинов – мастер спорта международного класса, многократный победитель как всероссийских, так и международных стартов. Совсем недавно Эрнест начал тренерскую деятельность, он занимается только с начинающими каратистами. Но несмотря на это, спортсмен активно принимает участие в соревнованиях, да к тому же показывает достойные результаты. На турнире в Минске он снова стал лучшим в весовой категории до 75 килограммов.

Вся работа, которую хотел осуществить, получилась. Есть некоторые ошибки, которые нужно исправлять. В целом всё получилось. Эрнест Шарафутдинов, победитель соревнований «Кубок дружбы» по карате

Аида Бикметова – еще одна представительница нашей республики. Спортсменке удалось завоевать золотую медаль после четырех поединков. Аида успешно выступает на всероссийских соревнованиях. В этот раз спортсменке удалось показать достойный результат и на международном уровне.

Был достаточно напряженный поединок. Девочка была из Москвы. Ну неплохо достаточно, с поддержкой все получилось. Аида Бикметова, победительница соревнований «Кубок дружбы» по карате