В Уфе сотрудник ДПС и его сообщник подозреваются в получении взятки

По версии следствия, подозреваемые, вступив между собой в преступный сговор, разработали план с целью вымогательства взятки. 5 мая 2023 года инспектор ГИБДД подъехал к припаркованному автомобилю где находились двое граждан, и не имея законных оснований, произвел досмотр транспорта, в ходе которого подкинул в салон пустой сверток под видом наркотика, после чего, якобы обнаружив его, пригласил сообщника, который представился сотрудником наркоконтроля. Совместно злоумышленники надели на владельца автомобиля наручники и потребовали от мужчин взятку в размере 1 млн рублей за непривлечение их к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Потерпевшие согласились и передали подозреваемым 300 тыс. рублей и наручные часы стоимостью 670 тыс. рублей. Однако, впоследствии, заподозрив обман, обратились в правоохранительные органы.

пресс-служба СУ СКР по РБ