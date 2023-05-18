В Уфе задержали курьеров с крупной партией наркосинтетики
В башкирской столице задержали 24-летнюю уроженку Санкт-Петербурга и 25-летнего уроженца Новгородской области с крупной партией наркосинтетики. Об этом рассказали в пресс-служб МВД по РБ.
В результате оперативно-розыскных мероприятий оба задержаны по улице Менделеева. В ходе личного досмотра у подозреваемых изъяты свертки с порошкообразным веществом светлого цвета, в арендуемой квартире – аналогичное вещество. Экспертизой установлено, что изъятый порошок является наркотиком синтетической группы – мефедроном массой более 200 граммов каждый сверток.
пресс-служба МВД по РБ
Злоумышленники работали в интернет-магазине на протяжении двух месяцев. Возбуждено уголовное дело.
В настоящее время устанавливаются все детали инцидента.