В Уфе прошла репетиция Последнего звонка

В парке «Ватан» собрались те, кто в скором времени оставят школьные парты. Сегодня они одеты непразднично, оно и понятно, сейчас идёт только подготовительная часть предстоящего праздника. Для каждого из них выпускной является одним из самых ярких и запоминающихся моментов жизни. И к нему нужно готовиться не менее усердно, чем на предстоящие экзамены. Есть также учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, но это никак не мешает им выступать наравне со всеми остальными.