В Уфе прошла репетиция Последнего звонка

На нижней площадке Конгресс-холла «Торатау» в Уфе состоялась репетиция общегородского праздника «Последний школьный звонок».
В парке «Ватан» собрались те, кто в скором времени оставят школьные парты. Сегодня они одеты непразднично, оно и понятно, сейчас идёт только подготовительная часть предстоящего праздника. Для каждого из них выпускной является одним из самых ярких и запоминающихся моментов жизни. И к нему нужно готовиться не менее усердно, чем на предстоящие экзамены. Есть также учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, но это никак не мешает им выступать наравне со всеми остальными.
Ученики разделены порайонно, образуя квадрат. А впереди этого квадрата выступают солирующие пары, занимающиеся танцами, на которых остальные стараются равняться. По словам учеников, городской вальс чуть сложнее, чем школьный.
В день праздника, 22 мая, порядка 4,5 тысячи учеников заполнят парк «Ватан», на школьниках будет единая форма, а также их ждёт концертная программа и приглашенные гости.