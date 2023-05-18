В Уфе открылась выставка «Башкортостан – флагман российского мотоспорта»

Она посвящена 100-летию со дня образования Министерства спорта республики. В выставочном зале представлены портреты именитых гонщиков с их биографией, а также мотоциклы, на которых они участвовали в соревнованиях. Окунуться в мотоспорт 30-х годов может любой желающий до конца 2023 года.
18 мая 1937 года – памятная дата для всех башкирских мотогонщиков. В этот день состоялись первые официальные соревнования в Башкортостане. Уже в 1964 году уфимец Габдрахман Кадыров стал первым чемпионом Европы, а через два года стал лучшим на мировом уровне.
В эти же годы заслуженный мастер спорта по мотогонкам Игорь Плеханов завоевал две серебряные медали чемпионата мира по спидвею. На уфимской выставке «Башкортостан – флагман российского мотоспорта» можно было увидеть мотоцикл Игоря Плеханова, на котором он начинал свою спортивную карьеру.
Команда Центра технических видов спорта им. Кадырова в мотогонках на льду является лучшей не только в России, но и в мире. Башкирские гонщики на всех турнирах завоевали более 100 медалей. Один из лучших гонщиков в истории – многократный чемпион мира – Николай Красников.
На открытие уфимской выставки приходили как любители мотоспорта, так и ветераны. Один из них – Михаил Старостин. За 30 лет спортивной карьеры в копилке у Михаила Леонтьевича 70 наград разного достоинств.
Выставка продлится до конца 2023 года. Все желающие могут окунуться в атмосферу мотоспорта 30-х годов.