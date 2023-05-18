В Уфе открылась выставка «Башкортостан – флагман российского мотоспорта»

Она посвящена 100-летию со дня образования Министерства спорта республики. В выставочном зале представлены портреты именитых гонщиков с их биографией, а также мотоциклы, на которых они участвовали в соревнованиях. Окунуться в мотоспорт 30-х годов может любой желающий до конца 2023 года.

18 мая 1937 года – памятная дата для всех башкирских мотогонщиков. В этот день состоялись первые официальные соревнования в Башкортостане. Уже в 1964 году уфимец Габдрахман Кадыров стал первым чемпионом Европы, а через два года стал лучшим на мировом уровне.

Такие имена, мы по прежнему их помним, легендарные наши спортсмены: Габдрахман Кадыров, Борис Самородов, Игорь Плеханов, Борис Шайнуров и многие другие, которые в выступали и отстаивали честь республики и России, как на всероссийских аренах, на всесоюзной арене, также на мировых стадионах.

Риф Саитгареев, директор ЦТВС им. Кадырова, вице-президент по спорту Федерации мотоциклетного спорта России

В эти же годы заслуженный мастер спорта по мотогонкам Игорь Плеханов завоевал две серебряные медали чемпионата мира по спидвею. На уфимской выставке «Башкортостан – флагман российского мотоспорта» можно было увидеть мотоцикл Игоря Плеханова, на котором он начинал свою спортивную карьеру.

Мы нашли в музее ДООСАФ мотоцикл Плеханова, сохранился. Вот буквально здесь он находится.

Риф Саитгареев, директор ЦТВС им. Кадырова, вице-президент по спорту Федерации мотоциклетного спорта России

Команда Центра технических видов спорта им. Кадырова в мотогонках на льду является лучшей не только в России, но и в мире. Башкирские гонщики на всех турнирах завоевали более 100 медалей. Один из лучших гонщиков в истории – многократный чемпион мира – Николай Красников.

Здесь отражена вся наша история за этот период, отражены выдающиеся спортсмены, кто прославлял нашу республику на всероссийских и международных соревнованиях. Даже, можно сказать, на всесоюзных соревнованиях.

Николай Красников, многократный чемпион мира по мотогонкам на льду
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На открытие уфимской выставки приходили как любители мотоспорта, так и ветераны. Один из них – Михаил Старостин. За 30 лет спортивной карьеры в копилке у Михаила Леонтьевича 70 наград разного достоинств.

Сейчас новое поколение, они также находятся в лидерах. Выигрывают все. Сейчас в чемпионатах мира они не учувствуют с нынешним положением, а на российских соревнованиях они в лидерах.

Михаил Старостин, заслуженный мастер спорта по мотогонкам на гаревой дорожке

Выставка продлится до конца 2023 года. Все желающие могут окунуться в атмосферу мотоспорта 30-х годов.

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