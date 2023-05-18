В Уфе открылась выставка «Башкортостан – флагман российского мотоспорта»

Здесь отражена вся наша история за этот период, отражены выдающиеся спортсмены, кто прославлял нашу республику на всероссийских и международных соревнованиях. Даже, можно сказать, на всесоюзных соревнованиях.

Николай Красников, многократный чемпион мира по мотогонкам на льду