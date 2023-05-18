В Уфе расследуют нападение женщины на маму с ребёнком

В пресс-службе следственного комитета Башкирии рассказали о расследовании нападения женщины на маму с маленьким ребёнком.

Напомним, 16 мая в одном из дворов по улице Софьи Перовской женщина напала на 42-летнюю уфимку на глазах у детей. И женщина, и её ребёнок начали кричать. Конфликт остановила дочка нападавшей. Девочка извинилась перед пострадавшей женщиной.