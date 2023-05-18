В Уфе расследуют нападение женщины на маму с ребёнком

В пресс-службе следственного комитета Башкирии рассказали о расследовании нападения женщины на маму с маленьким ребёнком.
Напомним, 16 мая в одном из дворов по улице Софьи Перовской женщина напала на 42-летнюю уфимку на глазах у детей. И женщина, и её ребёнок начали кричать. Конфликт остановила дочка нападавшей. Девочка извинилась перед пострадавшей женщиной.
Личность напавшей женщины была установлена на следующий день. Было возбуждено уголовное дело по факту совершения хулиганских действий. Причина конфликта между женщинами неизвестна.