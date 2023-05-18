В Башкирии пропала 14-летняя школьница

Волонтёры поисково-спасательной организации «Лиза Алерт Башкирия» сообщили о старте новых поисков.

Фото №1 - В Башкирии пропала 14-летняя школьница

В селе Елбулак-Матвеевка Бижбулякского района пропала 14-летняя Мария Ракипова. О местонахождении пропавшей ничего неизвестно с сегодняшнего дня.

Девочка была одета в зеленую кофту, черные брюки и красно-розовые кроссовки. Среди других примет — светло-русые волосы и голубые глаза.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят связаться с добровольцами по телефону 8-800-700-54-52 или позвонить на единый номер 112.

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