В Башкирии пропала 14-летняя школьница

Волонтёры поисково-спасательной организации «Лиза Алерт Башкирия» сообщили о старте новых поисков.
В селе Елбулак-Матвеевка Бижбулякского района пропала 14-летняя Мария Ракипова. О местонахождении пропавшей ничего неизвестно с сегодняшнего дня.
Девочка была одета в зеленую кофту, черные брюки и красно-розовые кроссовки. Среди других примет — светло-русые волосы и голубые глаза.
Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят связаться с добровольцами по телефону 8-800-700-54-52 или позвонить на единый номер 112.