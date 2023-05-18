Стало известно, в каком городе Башкирии самые низкие цены на молоко

В апреле 2023 года самым дешевым городом республики по ценам на пастеризованное молоко вновь стал Сибай — в среднем 62,95 рубля за литр. Об этом сообщили статистики региона, ссылаясь на данные выборочного наблюдения.
В среднем по Башкирии литр пастеризованного молока 2,5-3,2 процента жирности подешевел в прошлом месяце до 67,62 рубля. Это на 10 копеек меньше, чем в марте 2023 года.
По данным выборочного наблюдения Башстата, дороже всех в республике пастеризованное молоко обходится жителям Стерлитамака - в среднем 68,79 рубля за литр.
На условном втором месте - Уфа, где литр такого молока в апреле стоил в среднем 68,02 рубля. Жители Нефтекамска платили за молоко примерно на два рубля меньше — 66,01 рубля.