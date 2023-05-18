В Башкирии нетрезвая женщина во сне придавила ребёнка

В Орджоникидзевском районе Уфы перед судом предстала местная жительница, которая погубила своего ребёнка.
В декабре прошлого года женщина в состоянии алкогольного опьянения легла на диван и положила рядом малолетнего сына. Она обхватила его рукой за спину и прижала к своей груди. Женщина уснула и придавила малыша к дивану, чем лишила возможности дышать. Мальчик скончался из-за механической асфиксии.
Женщина не желала смерти ребёнку. Однако суд установил, что мать могла предвидеть трагический исход события.
При назначении наказания суд учел данные о личности виновной, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившиеся в добровольном сообщении о совершенном ею преступлении правоохранительным органам, признание вины, раскаяние в содеянном. В качестве обстоятельств, отягчающих наказание, суд учел совершение преступления в отношении малолетнего и состояние опьянения. Именно нахождение виновной в нетрезвом виде лишило ее необходимой внимательности и предусмотрительности. С учетом всех обстоятельств женщину признали виновной в преступлении по статье «причинение смерти по неосторожности» и назначили наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.