В Башкирии нетрезвая женщина во сне придавила ребёнка

При назначении наказания суд учел данные о личности виновной, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившиеся в добровольном сообщении о совершенном ею преступлении правоохранительным органам, признание вины, раскаяние в содеянном. В качестве обстоятельств, отягчающих наказание, суд учел совершение преступления в отношении малолетнего и состояние опьянения. Именно нахождение виновной в нетрезвом виде лишило ее необходимой внимательности и предусмотрительности. С учетом всех обстоятельств женщину признали виновной в преступлении по статье «причинение смерти по неосторожности» и назначили наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.