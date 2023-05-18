Глава Башкирии проверил мост Восточного выезда Уфы

Сейчас строительные работы идут по установленному графику. Мы набрали очень хорошие темпы. И если бы федеральное финансирование можно было ускорить, то мы бы завершили проект ещё раньше. Сейчас планируем сдать объект в конце 2023 года. Мы с нашими строителями из турецкой компании, которые привезли большое количество техники и набрали необходимые компетенции, сегодня обсуждаем, где ещё можно поработать такой слаженной командой.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан