Глава Башкирии проверил мост Восточного выезда Уфы

Глава Башкортостана впервые проехал по Восточному выезду. Радий Хабиров проинспектировал ход строительства тоннелей и моста из Уфы.

Работы здесь начались в 90-е годы. Одна из причин затянувшегося процесса – первоначальные ошибки в проектировании. Транспортный коридор запланировано открыть для жителей республики менее чем через год: в конце 2023-го – начале 2024-го года. Это способствует развитию Зауфимья, а в столице республики – разгрузке уличной дорожной сети.

Проект имеет значение не только для города, но и для региона. Путь соединит дороги федерального значения М5 и М7. Также Глава Башкортостана отметил, что открытие Восточного выезда – только начало. Республика и дальше намерена сотрудничать с подрядчиком.

Сейчас строительные работы идут по установленному графику. Мы набрали очень хорошие темпы. И если бы федеральное финансирование можно было ускорить, то мы бы завершили проект ещё раньше. Сейчас планируем сдать объект в конце 2023 года. Мы с нашими строителями из турецкой компании, которые привезли большое количество техники и набрали необходимые компетенции, сегодня обсуждаем, где ещё можно поработать такой слаженной командой.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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