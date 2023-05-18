Делегация Башкирии принимает участие в форуме «Россия — исламский мир: KazanForum2023»

Башкирским мёдом и пчеловодством заинтересовались Катар и Габон. Сегодня представители этих
стран посетили стенд нашей республики, на котором отражены достижения региона.
Делегация Башкортостана принимает активное участие в международном
экономическом форуме «Россия – исламский мир: KazanForum2023».
Масштабное мероприятие стартовало в Казани.
Участие в нем, по предварительным данным, принимают более 7 тысяч человек из 85
стран мира. Задача представителей башкирской делегации – наладить новые контакты со странами, входящими
в организацию исламского сотрудничества.
Нашим
экспортерам важно искать выходы на новые рынки – это те же исламские страны. Во
многих из них для потребителя важно наличие сертификата «Халяль». В этом
направлении активно работает наша Торгово-промышленная палата – единственный в
России аккредитованный центр по сертификации «Халяль». На стенде Башкортостана
представлены предприятия, которые получили эти сертификаты.Маргарита Болычева, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан
Примерно через полтора часа на площадке казанского
форума состоится презентация инвестиционного потенциала нашей республики для
стран Организации исламского сотрудничества. Завтра же ожидается участие в
международном экономическом форуме Главы Башкортостана. Планируется, что Радий
Хабиров проведет деловые встречи с представителями ряда зарубежных государств.
Сегодня
Башкортостан имеет товарооборот со 112 странами, на исламский мир приходится 23
страны. Стоит отметить, что 23 страны из общего пула стран, с которым мы ведем
экономическое сотрудничество, составляет более 25 процентов от общего объема. Есть
не только выверенные объемы, инструменты, но и перспективы сотрудничества. Как сказала
министр Катара: всегда слышно, что есть такой богатый регион. Сегодня республика
по хорошему гремит на российской арене, на международной арене. Мы договорились,
что в этом году делегация Катара приедет к нам.Рустам Муратов, первый заместитель Премьер-министра Правительства - министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан