Делегация Башкирии принимает участие в форуме «Россия — исламский мир: KazanForum2023»

Сегодня Башкортостан имеет товарооборот со 112 странами, на исламский мир приходится 23 страны. Стоит отметить, что 23 страны из общего пула стран, с которым мы ведем экономическое сотрудничество, составляет более 25 процентов от общего объема. Есть не только выверенные объемы, инструменты, но и перспективы сотрудничества. Как сказала министр Катара: всегда слышно, что есть такой богатый регион. Сегодня республика по хорошему гремит на российской арене, на международной арене. Мы договорились, что в этом году делегация Катара приедет к нам.

Рустам Муратов, первый заместитель Премьер-министра Правительства - министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан