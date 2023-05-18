Делегация Башкирии принимает участие в форуме «Россия — исламский мир: KazanForum2023»

Башкирским мёдом и пчеловодством заинтересовались Катар и Габон. Сегодня представители этих стран посетили стенд нашей республики, на котором отражены достижения региона. Делегация Башкортостана принимает активное участие в международном экономическом форуме «Россия – исламский мир: KazanForum2023».

Масштабное мероприятие стартовало в Казани. Участие в нем, по предварительным данным, принимают более 7 тысяч человек из 85 стран мира. Задача представителей башкирской делегации – наладить новые контакты со странами, входящими в организацию исламского сотрудничества.

Нашим экспортерам важно искать выходы на новые рынки – это те же исламские страны. Во многих из них для потребителя важно наличие сертификата «Халяль». В этом направлении активно работает наша Торгово-промышленная палата – единственный в России аккредитованный центр по сертификации «Халяль». На стенде Башкортостана представлены предприятия, которые получили эти сертификаты.

Маргарита Болычева, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан

Примерно через полтора часа на площадке казанского форума состоится презентация инвестиционного потенциала нашей республики для стран Организации исламского сотрудничества. Завтра же ожидается участие в международном экономическом форуме Главы Башкортостана. Планируется, что Радий Хабиров проведет деловые встречи с представителями ряда зарубежных государств.

Сегодня Башкортостан имеет товарооборот со 112 странами, на исламский мир приходится 23 страны. Стоит отметить, что 23 страны из общего пула стран, с которым мы ведем экономическое сотрудничество, составляет более 25 процентов от общего объема. Есть не только выверенные объемы, инструменты, но и перспективы сотрудничества. Как сказала министр Катара: всегда слышно, что есть такой богатый регион. Сегодня республика по хорошему гремит на российской арене, на международной арене. Мы договорились, что в этом году делегация Катара приедет к нам.

Рустам Муратов, первый заместитель Премьер-министра Правительства - министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан
Подписка Google News Google News
Получайте уведомления на
главные новости Башкирии
в смартфон
Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ