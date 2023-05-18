В Башкирии установили предполагаемых виновников пожаров на территории лесничества

26 апреля и 4 мая в Зилаирском районе произошёл крупный пожар. Пожар охватил 1 га и 0,7 га территории. Полицейские нашли предполагаемых виновников возгорания.
Выяснилось, что утром 26 апреля местный житель, занимаясь заготовкой дров, допустил возгорание сухой травы. Самостоятельно потушить пожар ему не удалось, поэтому он позвонил работнику лесного хозяйства и сообщил о случившемся.
4 мая предполагаемый виновник пожара был установлен в течение суток. Им оказался 61-летний местный житель. Накануне мужчина рыбачил и развел костер на берегу реки для приготовления пищи, однако, по всей видимости, не позаботился о безопасности и ушел прежде, чем огонь потух.