В Башкирии установили предполагаемых виновников пожаров на территории лесничества

4 мая предполагаемый виновник пожара был установлен в течение суток. Им оказался 61-летний местный житель. Накануне мужчина рыбачил и развел костер на берегу реки для приготовления пищи, однако, по всей видимости, не позаботился о безопасности и ушел прежде, чем огонь потух.