В Уфе перекроют несколько улиц 23 и 24 мая

В башкирской столице 23 и 24 мая на несколько часов перекроют проезд на трех улицах возле Кафедрального собора Рождества Богородицы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В мэрии уточнили, что движение будет ограничено с 8:00 до 20:00 23 мая и с 8:00 до 18:00 24 мая на следующих улицах: Кирова (от Ветошникова до Айской), Амурской (между домами №60 по Амурской и №91 по Кирова), Крестьянской (между домами №63 по Крестьянской и №91 по Кирова).