Из Уфы на боевое слаживание отправился артиллерийский дивизион им. Мугина Нагаева

Мы продолжаем работу по формированию Башкирского добровольческого полка. Сегодня на боевое слаживание отправляется очередное подразделение – артиллерийский дивизион. Договорились с его командирами, что подразделение будет носить имя нашего земляка, легендарного шаймуратовца – командира противотанковой батареи Мугина Нагаева. Сегодня вся республика с благодарностью и огромным уважением смотрит на вас. Жизнь и здоровье каждого, – безусловно, главное богатство для ваших родных и близких. Хочу сказать, что жизнь и ваше здоровье – сегодня самая главная ценность нашей республики и самое главное наше богатство. Твёрдо вам обещаю, что мы будем во всём вас поддерживать и обеспечивать, чтобы вы выполнили поставленные задачи. Чтобы вы вернулись домой живыми и невредимыми. От имени республики благодарю ваших родных и близких за то, что они приняли ваше решение и поддержали его. Нам действительно нужна ваша помощь. Она нужна воинам, которые сегодня бьются с врагом. Самое главное – желаю вам вернуться домой живыми и невредимыми. Невероятно сильный воин Мугин Нагаев прошёл всю войну. Дважды был представлен к званию Героя Советского Союза. Награждён практически всеми боевыми орденами того времени. Ни разу не был ранен и вернулся домой живым, здоровым. Желаю того же и вам. Работайте, братья!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан