Из Уфы на боевое слаживание отправился артиллерийский дивизион им. Мугина Нагаева
Сегодня
в Уфе прошла торжественная церемония отправки башкирского артиллерийского
дивизиона к месту боевого слаживания. Подразделению присвоили имя гвардии
подполковника, ветерана 112-й Башкавдивизии Мугина Нагаева. Новый дивизион
войдёт в состав башкирского мотострелкового полка, который формируется в
республике. Глава региона Радий Хабиров принял участие в торжественной
церемонии.
Они
практически впервые собрались в полном составе. Идейное слаживание можно
считать состоявшимся, теперь предстоит боевое. И это их главная задача на
сегодня, все остальное республика берет на себя, обещает Глава Башкортостана.
Мы продолжаем работу по
формированию Башкирского добровольческого полка. Сегодня на боевое слаживание
отправляется очередное подразделение – артиллерийский дивизион. Договорились с
его командирами, что подразделение будет носить имя нашего земляка,
легендарного шаймуратовца – командира противотанковой батареи Мугина Нагаева. Сегодня
вся республика с благодарностью и огромным уважением смотрит на вас. Жизнь и
здоровье каждого, – безусловно, главное богатство для ваших родных и близких.
Хочу сказать, что жизнь и ваше здоровье – сегодня самая главная ценность нашей
республики и самое главное наше богатство. Твёрдо вам обещаю, что мы будем во
всём вас поддерживать и обеспечивать, чтобы вы выполнили поставленные задачи.
Чтобы вы вернулись домой живыми и невредимыми. От имени республики благодарю
ваших родных и близких за то, что они приняли ваше решение и поддержали его.
Нам действительно нужна ваша помощь. Она нужна воинам, которые сегодня бьются с
врагом. Самое главное – желаю вам вернуться домой живыми и невредимыми. Невероятно
сильный воин Мугин Нагаев прошёл всю войну. Дважды был представлен к званию
Героя Советского Союза. Награждён практически всеми боевыми орденами того
времени. Ни разу не был ранен и вернулся домой живым, здоровым. Желаю того же и
вам. Работайте, братья!
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Артиллерийской
дивизии присвоили имя Мугина Нагаева. Ветеран 112-й Башкирской кавалерийской
дивизии прошел всю войну – с первого дня до Великой Победы. 23 февраля 2020
года Радий Хабиров вручил Мугину Нагаеву первую медаль ордена генерала Шаймуратова.
Сегодня среди провожающих его дочь, внуки и правнуки.
Бойцы
понимают всю свою ответственность. Дивизион должен обеспечить артиллерийскую
поддержку. От их работы будет зависеть дальнейший ход каждого боя.
Артиллерийская
поддержка необходима, чтобы пехота могла спокойно выполнять боевые задачи.
Юрий Спиваков, командир башкирского артиллерийского дивизиона имени М. Нагаева
Данное подразделение
будет обеспечивать наступление наших мотострелковых батальонов, которые мы
отправили ранее. Помимо отправки ребят, республика поддерживает родных и
близких бойцов, которые могут обратиться за любой помощью. Также у нас начинает
работу федеральный фонд, о создании которого объявил Владимир Владимирович
Путин.
Алик Камалетдинов, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам взаимодействия с военнослужащими
После
парада артиллерийская дивизия имени Мугина Нагаева отправилась на военный
тренировочный полигон, где пробудет до отправки на передовую.