Радий Хабиров проинспектировал ход строительства тоннелей и моста Восточного выезда

Глава Башкортостана впервые проехал по Восточному выезду. Радий Хабиров проинспектировал ход строительства тоннелей и моста из Уфы. Работы здесь начались в 90-е годы. Одна из причин затянувшегося процесса – первоначальные ошибки в проектировании. Транспортный коридор запланировано открыть для жителей республики менее чем через год: в конце 2023 – начале 2024 года. Это способствует развитию Зауфимья, а в столице республики – разгрузке уличной дорожной сети. Проект имеет значение не только для города, но и для региона. Путь соединит дороги федерального значения М-5 и М-7. Также Глава Башкортостана отметил, что открытие Восточного выезда – это только начало, республика и дальше намерена сотрудничать с подрядчиком.

Переехать через реку здесь можно будет примерно за 15 секунд. Это теоретически. Скорость движения по новому мосту пока расчётная, то есть максимально возможная, а не реально установленная. Асфальт положат, можно сказать, турецкий: холдинг «Лимак» из Ближнего Востока привёз свой асфальтобетонный завод, будут сами изготавливать и укладывать дорожное полотно. Глава республики во время осмотра места строительства отметил, что не призывает к спешке, важно качество.

Сейчас строительные работы идут по установленному графику. Мы набрали очень хорошие темпы. Сейчас планируем сдать объект в конце 2023 года. Мы с нашими строителями из турецкой компании, которые привезли большое количество техники и набрали необходимые компетенции, сегодня обсуждаем, где ещё можно поработать такой слаженной командой. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Выезд и окно на восток прорубил подрядчик из страны восточной. Между Турцией и Башкортостаном установлено взаимовыгодное сотрудничество. Так что с представителями подрядной организации глава республики говорит на одном языке, впрочем, не только в переносном, но и в прямом смысле.

Скорость самого моста сильно отличается от той, которую смогут набирать на нём автомобили. Конструкция двигалась в сутки примерно на 15 метров. Один из самых сложных этапов позади – завершена надвижка. Ближе к концу лета мост установят на постоянные опоры. Готовность конструкции – порядка 80 %. А вот в тоннелях до завершения работ, по оценкам подрядчика, осталось всего 10%.

Тоннелей всего два, они идут параллельно. Со стороны Черниковки – северный, он предназначен для въезда в город, и южный – на выезд из Уфы. Установлены первые дорожные знаки, они временные, необходимы для сохранности рабочих лесов.