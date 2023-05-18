Башкирия представила стенд на экономическом форуме «Россия – Исламский мир»

Арабское государство Катар и африканский Габон заинтересовались башкирским мёдом. Представители стран, входящих в Организацию исламского сотрудничества, сегодня посетили стенд нашей республики в выставочном центре «Казань-Экспо». Там проходит международный экономический форум «Россия – Исламский мир».

Настоящий и чистый мёд делают только правильные и здоровые пчелы. Заместителю министра торговли и промышленности Катара рассказывают о том, как в Башкортостане воссоздают популяцию башкирской пчелы и налаживают производство экологически чистого мёда по стандартам халяль. Гость из арабского государства в свою очередь интересуется, что делает республика для сохранения генофонда насекомых. Султан Бин Рашид Аль-Хатер наслышан о том, что в мире резко сокращается популяция пчёл.

Выставочный улей, выполненный по стандартным размерам с 10 рамами, – одно из главных украшений стенда Республики Башкортостан. Экспозиция, презентующая наш регион, расположилась на 182 квадратных метрах. Наш стенд не только один из самых больших по размерам, но и самый масштабный по количеству мультимедийного наполнения. Делегация из африканского Габона теперь и вовсе намерена тесно сотрудничать с Башкортостаном.

Конечно, было бы очень интересно для нас. Потому что, как я заметила, у вас очень развита сфера пчеловодства. Мы тоже этим занимаемся, но пока, к сожалению, на низком уровне. Поэтому мы взяли контакты ваших представителей, приедем в Габону, обсудим и будем налаживать сотрудничество. Иоланда Кристин Ньонда, заместитель министра иностранных дел Габонской республики

Стартовавший сегодня международный экономический форум «Россия – Исламский мир» объединил интересы 85 стран мира. Ожидается, что выставочный центр «Казань-Экспо» на своих площадках соберет более 7 тысяч человек. Активное участие в масштабном событии принимает солидная делегация из нашей республики. Задача – наладить новые контакты со странами, входящими в Организацию исламского сотрудничества.

Нашим экспортерам важно искать выходы на новые рынки, это те же исламские страны. Во многих из них для потребителя важно наличие сертификата халяль. В этом направлении активно работает наша Торгово-промышленная палата – единственный в России аккредитованный центр по сертификации халяль. На стенде Башкортостана представлены предприятия, которые получили эти сертификаты. Маргарита Болычева, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан

Вопросы сертификации продукции по стандартам халяль сегодня обсудили с руководителем Роскачества. Содействовать развитию производства в Башкортостане дозволенных для мусульман продуктов питания готова также Исламская палата торговли. Об этом заявил её генеральный секретарь Юсеф Хасан Халави во время встречи с представителями нашей республики.

Сегодня Башкортостан имеет товарооборот со 112 странами, на исламский мир приходится 23 страны. Стоит отметить, что 23 страны из общего пула стран, с которым мы ведем экономическое сотрудничество, составляют более 25 процентов от общего объема. Есть не только выверенные объемы, инструменты, но и перспективы сотрудничества. Как сказала министр Катара, всегда слышно, что есть такой богатый регион. Сегодня республика по-хорошему гремит на российской арене, на международной арене. Мы договорились, что в этом году делегация Катара приедет к нам. Рустам Муратов, первый заместитель премьер-министра правительства, министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан

Сегодня же состоялась презентация инвестиционных возможностей регионов России, для партнеров из стран Организации исламского сотрудничества, где Башкортостан также ответил на вопрос, почему выгодно вкладываться именно в нашу республику.