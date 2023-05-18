Башкирия представила стенд на экономическом форуме «Россия – Исламский мир»

Арабское государство Катар и африканский Габон заинтересовались башкирским мёдом. Представители стран, входящих в Организацию исламского сотрудничества, сегодня посетили стенд нашей республики в выставочном центре «Казань-Экспо». Там проходит международный экономический форум «Россия – Исламский мир».
Настоящий и чистый мёд делают только правильные и здоровые пчелы. Заместителю министра торговли и промышленности Катара рассказывают о том, как в Башкортостане воссоздают популяцию башкирской пчелы и налаживают производство экологически чистого мёда по стандартам халяль. Гость из арабского государства в свою очередь интересуется, что делает республика для сохранения генофонда насекомых. Султан Бин Рашид Аль-Хатер наслышан о том, что в мире резко сокращается популяция пчёл.
Выставочный улей, выполненный по стандартным размерам с 10 рамами, – одно из главных украшений стенда Республики Башкортостан. Экспозиция, презентующая наш регион, расположилась на 182 квадратных метрах. Наш стенд не только один из самых больших по размерам, но и самый масштабный по количеству мультимедийного наполнения. Делегация из африканского Габона теперь и вовсе намерена тесно сотрудничать с Башкортостаном.
Стартовавший сегодня международный экономический форум «Россия – Исламский мир» объединил интересы 85 стран мира. Ожидается, что выставочный центр «Казань-Экспо» на своих площадках соберет более 7 тысяч человек. Активное участие в масштабном событии принимает солидная делегация из нашей республики. Задача – наладить новые контакты со странами, входящими в Организацию исламского сотрудничества.
Вопросы сертификации продукции по стандартам халяль сегодня обсудили с руководителем Роскачества. Содействовать развитию производства в Башкортостане дозволенных для мусульман продуктов питания готова также Исламская палата торговли. Об этом заявил её генеральный секретарь Юсеф Хасан Халави во время встречи с представителями нашей республики.
Сегодня же состоялась презентация инвестиционных возможностей регионов России, для партнеров из стран Организации исламского сотрудничества, где Башкортостан также ответил на вопрос, почему выгодно вкладываться именно в нашу республику.
Завтра международный экономический форум продолжит свою работу. Для делегации из Башкортостана день ожидается не менее плодотворным. Ожидается, что участие в форуме примет и Глава Башкортостана. Радий Хабиров проведет деловые встречи с представителями ряда зарубежных стран.