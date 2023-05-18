В Уфе провели уникальную операцию по сохранению матки

Впервые в мире в Уфе прооперировали под микроскопом пациентку с диагнозом «врастание плаценты». Это осложнение во время беременности. Раньше в таких случаях хирурги принимали радикальное решение – удаляли репродуктивный орган. Но сейчас современные методики и инновационная техника позволяют сохранить возможность стать мамой в будущем еще раз. С помощью специального микроскопа медики видят мелкие структуры тканей и сосудов в четыре раза четче.
Сегодня в клинике БГМУ проводят операцию беременной пациентке, которой диагностировали врастание плаценты. Ребенка уже достали из утробы. И сейчас медики все делают для сохранения матки женщины, чтобы в будущем она смогла родить еще.
У пациентки это третий ребенок. Старших детей родила с помощью кесарева сечения. Это и стало причиной прорастания сосудов к стенке репродуктивного органа.
На экране – увеличенное изображение патологических сосудов в формате высокой четкости. Оперируют врачи под экзомикроскопом. За счет объёмной картинки очень хорошо видны структуры тканей и кровеносных трубок. Также аппарат подсвечивает гемоглобин, чтобы найти сосуд. Это позволяет при операции существенно уменьшить кровопотерю.
Данную патологию оперируют на 34-36 неделе беременности, чтобы ребенок родился доношенным. Плаценту удаляют с частью репродуктивного органа и восстанавливают матку. В большинстве случаев врастание плаценты диагностируют у женщин после кесарева сечения. Риск есть и при внутриматочном вмешательстве. Но благодаря современной методике и оборудованию можно спасти и орган, и даже повторно забеременеть. Такой опыт уже есть: одна из пациенток клиники БГМУ доносила и родила здорового малыша в феврале этого года.