В Уфе провели уникальную операцию по сохранению матки

Впервые в мире в Уфе прооперировали под микроскопом пациентку с диагнозом «врастание плаценты». Это осложнение во время беременности. Раньше в таких случаях хирурги принимали радикальное решение – удаляли репродуктивный орган. Но сейчас современные методики и инновационная техника позволяют сохранить возможность стать мамой в будущем еще раз. С помощью специального микроскопа медики видят мелкие структуры тканей и сосудов в четыре раза четче.

Сегодня в клинике БГМУ проводят операцию беременной пациентке, которой диагностировали врастание плаценты. Ребенка уже достали из утробы. И сейчас медики все делают для сохранения матки женщины, чтобы в будущем она смогла родить еще.

У пациентки это третий ребенок. Старших детей родила с помощью кесарева сечения. Это и стало причиной прорастания сосудов к стенке репродуктивного органа.

На экране – увеличенное изображение патологических сосудов в формате высокой четкости. Оперируют врачи под экзомикроскопом. За счет объёмной картинки очень хорошо видны структуры тканей и кровеносных трубок. Также аппарат подсвечивает гемоглобин, чтобы найти сосуд. Это позволяет при операции существенно уменьшить кровопотерю.