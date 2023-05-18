Министр спорта Башкирии рассказал о лицензировании и финансировании ФК «Уфа»

Вопрос о лицензировании футбольного клуба «Уфа» на следующий сезон и сохранении профессионального статуса клуба является одним из приоритетных для Минспорта республики на данный момент. Об этом в интервью телеканалу БСТ рассказал министр спорта Башкортостана Руслан Хабибов.

На сегодняшний день все документы, которые запрашивает Российский футбольный союз для лицензирования клуба, уже подготовлены.

Сегодня оказываем максимальное содействие. Если говорить о включенности в этот процесс, я отложил сегодня все дела до обеда, до обеда мы занимались в правительстве вопросами футбольного клуба «Уфа».

Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан

5 июня пройдет заседание учредителей футбольного клуба «Уфа», где будут подведены итоги прошедшего сезона и поставлены задачи на следующий. Главная цель на данный момент – сохранить прописку в Первой лиге. Планируется, что бюджет клуба за 2023 год составит 400 млн рублей, из них 200 – из бюджета республики и 200 – из внебюджетных источников. К этому моменту было выделено 100 млн рублей, которые клуб израсходовал. Сейчас готовится следующий транш в размере 25 миллионов рублей.

Есть вопросы внебюджетного финансирования, оно не позволяет в соответствии с нормативами, которые сегодня утверждены, финансировать некоторые статьи, например, повышенную зарплату. И этот внебюджетный источник на данный момент определяется правительством Республики Башкортостан.

Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан
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