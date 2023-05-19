В Башкирии задержана банда вымогателей

По предварительным данным, трое ранее судимых жителей города Стерлитамака неоднократно получали от 50-летнего мужчины денежные средства. Сначала под угрозой расправы забрали у него около двухсот тысяч рублей. Затем потребовали еще почти триста тысяч. Но и этим они не ограничились. Спустя некоторое время злоумышленники вынудили мужчину продать автомобиль, а полученные деньги отдать им.

Ирина Волк, официальный представитель МВД России