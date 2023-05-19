В Башкирии задержана банда вымогателей

В Башкортостане сотрудники полиции задержали трое подозреваемых в вымогательстве. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.

По предварительным данным, трое ранее судимых жителей города Стерлитамака неоднократно получали от 50-летнего мужчины денежные средства. Сначала под угрозой расправы забрали у него около двухсот тысяч рублей. Затем потребовали еще почти триста тысяч. Но и этим они не ограничились. Спустя некоторое время злоумышленники вынудили мужчину продать автомобиль, а полученные деньги отдать им.

Ирина Волк, официальный представитель МВД России

Вымогатели заставили мужчину оформить в МФЦ документы для передачи им квартиры. После этого мужчина поспешил обратиться в полицию. Новой владелицей жилья должна была стать супруга одного из вымогателей.

Фото №1 - В Башкирии задержана банда вымогателей

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под стражей.

Следователем ГСУ МВД по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ. Подозреваемые задержаны и заключены под стражу. В ходе обысков по адресам их проживания изъяты документы, имеющие доказательственное значение, а также предметы с символикой запрещенной в Российской Федерации организации, которая пропагандирует криминальную субкультуру. Предварительное расследование продолжается.

Ирина Волк, официальный представитель МВД России
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