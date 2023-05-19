В Башкирии задержана банда вымогателей

В Башкортостане сотрудники полиции задержали трое подозреваемых в вымогательстве. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.
По предварительным данным, трое ранее судимых жителей города Стерлитамака неоднократно получали от 50-летнего мужчины денежные средства. Сначала под угрозой расправы забрали у него около двухсот тысяч рублей. Затем потребовали еще почти триста тысяч. Но и этим они не ограничились. Спустя некоторое время злоумышленники вынудили мужчину продать автомобиль, а полученные деньги отдать им.
Ирина Волк, официальный представитель МВД России
Вымогатели заставили мужчину оформить в МФЦ документы для передачи им квартиры. После этого мужчина поспешил обратиться в полицию. Новой владелицей жилья должна была стать супруга одного из вымогателей.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под стражей.
Следователем ГСУ МВД по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ. Подозреваемые задержаны и заключены под стражу. В ходе обысков по адресам их проживания изъяты документы, имеющие доказательственное значение, а также предметы с символикой запрещенной в Российской Федерации организации, которая пропагандирует криминальную субкультуру. Предварительное расследование продолжается.