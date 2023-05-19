В Уфе участники ОПГ обманули 66 человек

Кировский районный суд Уфы вынес приговор 7 уфимцам, которых признали виновными в крупном мошенничестве. От их действий пострадали 66 человек, сумма ущерба составила 264 тысячи рублей.
Обвиняемые открыли в Уфе два офиса под видом оказания риелторскиз услуг. Они заключали фиктивные договоры, стоимость одного составляла 4 тысячи рублей.
В Интернете злоумышленники размещали объявления о сдаче жилья в аренду по цене ниже рыночной. После оплаты услуг клиентам передавали номер телефона собственника несуществующей квартиры, в роли которого выступал один из обвиняемых.