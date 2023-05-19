В Уфе участники ОПГ обманули 66 человек

Подсудимые частично признали вину в совершении преступлений. Суд назначил организатору наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, остальным троим участникам 2 года и 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также 1 года и 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Женщине предоставлена отсрочка исполнения наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

пресс-служба прокуратуры РБ