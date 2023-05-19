В Башкирии ликвидировали подпольную лабораторию по производству наркотиков

По предварительным данным, 43-летний подозреваемый продолжительное время употреблял наркотики. Затем решил самостоятельно изготавливать синтетику и создать свою собственную нарколабораторию. Для этого он приобрел все необходимые реактивы и прекурсоры, а также сопутствующие в процессе приготовления веществ колбы, пробирки и весы. Концентраты, которые злоумышленник использовал в изготовлении наркотиков, были настолько токсичны, что при работе он даже использовал противогаз и специальные защитные перчатки. Вживался в роль «химика» злоумышленник на чердаке своего частного дома, куда приезжал в свободное от остальных работ время. Полицейские установили, что 43-летний мужчина с изготовлением наркотиков еще совмещал работу грузоперевозчика и «закладчика».

пресс-служба МВД по РБ