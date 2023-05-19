В Башкирии ликвидировали подпольную лабораторию по производству наркотиков
В уфимском микрорайоне Инорс был задержан подозреваемый в изготовлении и сбыте наркотических веществ. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
По предварительным данным, 43-летний подозреваемый продолжительное время употреблял наркотики. Затем решил самостоятельно изготавливать синтетику и создать свою собственную нарколабораторию. Для этого он приобрел все необходимые реактивы и прекурсоры, а также сопутствующие в процессе приготовления веществ колбы, пробирки и весы. Концентраты, которые злоумышленник использовал в изготовлении наркотиков, были настолько токсичны, что при работе он даже использовал противогаз и специальные защитные перчатки. Вживался в роль «химика» злоумышленник на чердаке своего частного дома, куда приезжал в свободное от остальных работ время. Полицейские установили, что 43-летний мужчина с изготовлением наркотиков еще совмещал работу грузоперевозчика и «закладчика».
пресс-служба МВД по РБ
Оперативники обнаружили и изъяли свыше 400 граммов наркотиков и более 3 килограммов прекурсоров, а также пробирки, весы, колбы, реактивы и другие приспособления для изготовления запрещенных веществ.
В настоящее время сотрудники полиции проводят дополнительные мероприятия, направленные на установление фактов его преступной деятельности.