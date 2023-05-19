В Уфе на женщину с пуделем натравили собак

Жительница Уфы рассказала о жутком случае, который произошёл с ней и её питомцем.

6 мая женщина прогуливалась с пуделем в лесопарке недалеко от остановки общественного транспорта «ГДК». По словам уфимки, в данном районе она проживает уже 22 года, а 11 лет совершенно спокойно и без происшествий выгуливает любимую собаку.

В злополучный день на горожанку и её питомца напали двое неизвестных: женщина и мужчина. Сначала они натравили на маленького пуделя двух больших собак, которые начали кусать и разрывать собачку. Женщина попыталась защитить питомца – она сама получила укусы в левую руку и ухо. После этого на женщину налетели хозяева. Они били уфимку металлическим ошейником, несколько раз ударили несчастную головой об землю.

И пострадавшему пуделю, и женщине потребовалась помощь врачей.

У моей собаки рваные раны, ушиб позвоночника. У меня многочисленные ушибы головы, грудной клетки, гематомы, прокушено ухо, растяжение капсульно-связочного аппарата шейного отдела позвоночника. пострадавшая уфимка

Женщина сразу попыталась заявить о случившемся в полицию, однако на вызов 102 приехать правоохранители отказались, так как, по их словам, готовились к праздничному параду 9 мая. Тогда пострадавшая обратилась в дежурную часть Уфы. Полицейский приехал только через 8 часов после первого обращения. Он принял заявление, однако отметку о его получении делать отказался. До сих пор уголовное дело по факту произошедшего не возбуждено.