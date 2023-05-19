Житель Башкирии предстанет перед судом за смертельный аттракцион

В июле прошлого года он, не убедившись в безопасности маневра при управлении гидроциклом с прицепленным к нему при помощи буксировочного троса аттракционом, допустил столкновение с катером, двигавшимся во встречном направлении. 22-летний пассажир скончался сразу, а ещё один 30-летний мужчина получил тяжкие телесные повреждения.