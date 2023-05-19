Житель Башкирии предстанет перед судом за смертельный аттракцион

Житель Кумертау предстанет перед судом за причинение смерти по неосторожности. Прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Фото №1 - Житель Башкирии предстанет перед судом за смертельный аттракцион

Летом прошлого года мужчина оказывал услуги по катанию людей на водном аттракционе «Диван». Это происходило на территории Нугушского водохранилища.

В июле прошлого года он, не убедившись в безопасности маневра при управлении гидроциклом с прицепленным к нему при помощи буксировочного троса аттракционом, допустил столкновение с катером, двигавшимся во встречном направлении. 22-летний пассажир скончался сразу, а ещё один 30-летний мужчина получил тяжкие телесные повреждения.

Мужчина свою вину признал лишь частично. Уголовное дело будет направлено в Мелеузовский районный суд для рассмотрения по существу. Для возмещения вреда, причиненного потерпевшим, в ходе предварительного следствия наложен арест на гидроцикл стоимостью 525 тысяч рублей.

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