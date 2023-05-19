Житель Башкирии предстанет перед судом за смертельный аттракцион

Житель Кумертау предстанет перед судом за причинение смерти по неосторожности. Прокуратура утвердила обвинительное заключение.
Летом прошлого года мужчина оказывал услуги по катанию людей на водном аттракционе «Диван». Это происходило на территории Нугушского водохранилища.
В июле прошлого года он, не убедившись в безопасности маневра при управлении гидроциклом с прицепленным к нему при помощи буксировочного троса аттракционом, допустил столкновение с катером, двигавшимся во встречном направлении. 22-летний пассажир скончался сразу, а ещё один 30-летний мужчина получил тяжкие телесные повреждения.
Мужчина свою вину признал лишь частично. Уголовное дело будет направлено в Мелеузовский районный суд для рассмотрения по существу. Для возмещения вреда, причиненного потерпевшим, в ходе предварительного следствия наложен арест на гидроцикл стоимостью 525 тысяч рублей.