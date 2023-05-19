В Уфе прошел турнир по борьбе куреш памяти Рами Гарипова

В Уфе прошел республиканский турнир по борьбе куреш, посвященный памяти народного поэта Рами Гарипова. Состязание проводится в столице Башкортостана в 16-й раз.

В них приняли участие более 100 школьников со всей республики. Отдельной командой выступали учащиеся гимназии-интерната имени Рами Гарипова. На их базе во внеурочное время проходят тренировки по борьбе куреш.

В последние годы все больше школьников выбирают этот вид спорта. К примеру, отдельной командой на турнир приехали курешисты из Баймака. Турнир стал для них третьим подряд соревнованием за этот месяц.