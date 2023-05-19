В Уфе из-за пожара в лифте застряли два человека

Сегодня, 19 мая, в Уфе произошёл крупный пожар. Возгорание зафиксировали в многоэтажном доме по улице Парковой. Ликвидацией пожара занимались 28 человек и 7 единиц техники.

На 12-13 этаже дома зафиксировали горение электрощитовой. Специалисты обесточили здание и провели тушение. Из зоны воздействия опасных факторов пожарные эвакуировали мужчину. Ещё 50 человек покинули дом самостоятельно. Спасатели помогли семи жильцам, среди которых двое дети.

Также в лифте многоэтажного дома застряли два человека. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента было проведено вскрытие лифта. Люди были освобождены.