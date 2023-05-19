Житель Уфы спас из воды коляску с 6-дневым ребёнком

17 мая пожилая уфимка отправилась с маленькой внучкой в коляске и внуком на прогулку вокруг озера Долгое. В один момент пенсионерка отвлеклась на мальчика, а коляска скатилась прямо в воду. Женщина бросилась за ней, но не смогла найти ребёнка. В этот момент мимо на велосипеде проезжал житель Нижегородки Наиль Я., который пришёл на помощь семье. Пожилой мужчина несколько раз нырял в озеро, прежде чем найти на дне свёрток с ребёнком.