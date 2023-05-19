В Уфе проходят соревнования Всероссийской спартакиады обучающихся образовательных организаций

В Уфе проходят финальные соревнования Всероссийской летней спартакиады среди обучающихся профессиональных образовательных организаций. Состязания идут по трем обязательным видам спорта: волейболу, легкой атлетике и плаванию, а также по шести видам спорта на выбор: баскетбол, мини-футбол, настольный теннис, самбо, шахматы и борьба на поясах.