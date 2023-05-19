В Башкирии в медучреждение доставили истекающего кровью мужчину

В Стерлитамаке в больницу доставили истекающего кровью 37-летнего мужчину с ножевым ранением. Врачи обратились в полицию.

Выяснилось, что на мужчину напал 32-летний сосед, с которым пострадавший распивал спиртные напитки. К застолью присоединились супруга раненого и ещё один сосед. Алкоголь быстро закончился, компания решила сдать телефон, чтобы получить добавку.