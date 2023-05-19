В Госдуме снова рассмотрели законопроект о запрете чайлдфри

В Госдуме рассмотрели законопроект о запрете чайлдфри, предложенный депутатами Башкирии. Документ снова вернули на доработку. 

Фото №1 - В Госдуме снова рассмотрели законопроект о запрете чайлдфри

Профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, объясняет такое решение тем, что в данной редакции законопроект не получиться принять. Состав законопроекта о запрете чайлдфри сужает область применения положений федерального закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Также против законопроекта выступил патриарх Кирилл. Глава РПЦ отметил, что под законопроект о запрете чайлдфри попадают монахини, ведущие образ жизни, который исключающий деторождение.

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