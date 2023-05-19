Радий Хабиров принял участие в заседании Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир»

Наша страна намерена укреплять сотрудничество с исламским миром. Сегодня в Казани состоялось заседание Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». Участие в нем принимал и Глава Башкортостана. Также в столице соседней республики Радий Хабиров провел встречу с представителями иранской делегации.
На часах не было и девяти, а к Казанской Ратуше уже начали съезжаться представители иностранных государств, мусульманских и православных духовных объединений во главе с муфтием России Талгатом Таджуддином и предстоятелем Русской православной церкви Патриархом Кириллом. Цель встречи – обсудить вопросы защиты и продвижения общих духовно-нравственных ценностей.
Заседание группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» проходит в рамках 14-го международного экономического форума в Казани. В столицу Татарстана приехали представители более 80 государств, входящих в Организацию исламского сотрудничества. Участие в заседании принимал и Глава Башкортостана. Общаясь с журналистами, Радий Хабиров выразил надежду, что исламские страны в будущем станут крепкими партнерами нашей республики.
Сразу после участия в заседании Группы стратегического видения Глава Башкортостана посетил основную площадку международного экономического форума в Казани, где провел встречу с представителями делегации Ирана.
На встрече с первым заместителем министра сельского хозяйства Ирана Глава Башкортостана заявил, что республика готова обсудить с коллегами из Исламской республики поставки башкирского зерна в необходимых объемах. То же самое касается и растительного масла. Задача – увеличить объем товарооборота хотя бы в два раза, это примерно 200 млн долларов.
В 2023 году Центробанк России планирует запустить пилотный проект по исламскому банкингу. Экспериментальными площадками выбраны Чечня, Дагестан, Татарстан и наша республика.
Более 7 тысяч человек на разных площадках в Казани собрал международный экономический форум «Россия – Исламский мир». Масштабное событие объединило интересы нашей страны и 85 зарубежных государств, входящих в Организацию исламского сотрудничества.