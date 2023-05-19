Радий Хабиров принял участие в заседании Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир»

Я являюсь участником Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». Для нас это важная площадка, для обсуждения действительно важных вопросов. Буквально два года назад мы заседание этой группы проводили у нас в Уфе. Как раз обсуждали вопросы взаимодействия и исламской экономики. Сегодняшнее заседание чрезвычайно актуально. Потому что если говорить большими жестами и политическими терминами, то исламский мир от нас не отвернулся.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан