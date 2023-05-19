Радий Хабиров принял участие в заседании Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир»

Наша страна намерена укреплять сотрудничество с исламским миром. Сегодня в Казани состоялось заседание Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». Участие в нем принимал и Глава Башкортостана. Также в столице соседней республики Радий Хабиров провел встречу с представителями иранской делегации.

На часах не было и девяти, а к Казанской Ратуше уже начали съезжаться представители иностранных государств, мусульманских и православных духовных объединений во главе с муфтием России Талгатом Таджуддином и предстоятелем Русской православной церкви Патриархом Кириллом. Цель встречи – обсудить вопросы защиты и продвижения общих духовно-нравственных ценностей.

Заседание группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» проходит в рамках 14-го международного экономического форума в Казани. В столицу Татарстана приехали представители более 80 государств, входящих в Организацию исламского сотрудничества. Участие в заседании принимал и Глава Башкортостана. Общаясь с журналистами, Радий Хабиров выразил надежду, что исламские страны в будущем станут крепкими партнерами нашей республики.

Я являюсь участником Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». Для нас это важная площадка, для обсуждения действительно важных вопросов. Буквально два года назад мы заседание этой группы проводили у нас в Уфе. Как раз обсуждали вопросы взаимодействия и исламской экономики. Сегодняшнее заседание чрезвычайно актуально. Потому что если говорить большими жестами и политическими терминами, то исламский мир от нас не отвернулся.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сразу после участия в заседании Группы стратегического видения Глава Башкортостана посетил основную площадку международного экономического форума в Казани, где провел встречу с представителями делегации Ирана.

Фото №1 - Радий Хабиров принял участие в заседании Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир»

Мы готовы дальше развивать наше сотрудничество не только в сельском хозяйстве, но и в нефтегазовой отрасли. Иран нуждается в зерне и пшенице, и наши представители готовы приехать в Башкортостан, чтобы обсудить объемы их поставок. Спасибо вам за теплый прием на стенде Башкортостана, надеюсь, мы реализуем все наши планы.

Алиреза Пейман-Пак, первый заместитель министра сельского хозяйства Исламской Республики Иран

На встрече с первым заместителем министра сельского хозяйства Ирана Глава Башкортостана заявил, что республика готова обсудить с коллегами из Исламской республики поставки башкирского зерна в необходимых объемах. То же самое касается и растительного масла. Задача – увеличить объем товарооборота хотя бы в два раза, это примерно 200 млн долларов.

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Товарооборот начал расти. Мы ставим задачу увеличить объём товарооборота хотя бы в два раза, до 200 млн долларов. Такие встречи способствуют более эффективной работе и сближению наших экономик. Безусловно, мы настроены на глубокую интеграцию, как это сегодня происходит с Беларусью.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В 2023 году Центробанк России планирует запустить пилотный проект по исламскому банкингу. Экспериментальными площадками выбраны Чечня, Дагестан, Татарстан и наша республика.

Мы работаем над тем, чтобы максимально реализовать принципы исламского финансирования, потому что это очень хороший инструмент для привлечения инвестиций в Башкортостан из стран Ближнего Востока.

Лира Игтисамова, заместитель Премьер-министра Правительства, министр финансов Республики Башкортостан

Более 7 тысяч человек на разных площадках в Казани собрал международный экономический форум «Россия – Исламский мир». Масштабное событие объединило интересы нашей страны и 85 зарубежных государств, входящих в Организацию исламского сотрудничества.

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