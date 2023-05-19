Из Башкирии в ЛНР доставлена очередная партия гумпомощи

Башкортостан доставил в Красный Луч ещё одну партию гуманитарной помощи. УАЗики, лекарства, обмундирование – это лишь малая часть того, что вошло в посылки для солдат. Особенно трепетно к сбору относятся жители республики, чьи близкие сейчас выполняют свой служебный долг.
В каждой ноте – голос народной поддержки. Очередной гуманитарный конвой доставил башкирским бойцам все самое необходимое. Лекарства, одежда, консервы, кофе, открытки со словами поддержки – все собрали в кратчайшие сроки. В посылку вложили даже гитару – для поднятия боевого духа.
Огромной поддержкой для солдат стало прибытие нового транспорта. Такие УАЗики не просто помогают бойцам быстро передвигаться по местности, очень часто этот автомобиль дает раненым солдатам шанс добраться до госпиталя вовремя и, что самое важное, живыми.
Сейчас к бойцам на передовой особое внимание. И то, что обеспеченность башкирских военнослужащих – одна из лучших среди других регионов, солдаты отмечали уже неоднократно.
Каждая упаковка лекарств, каждая пара носков и каждая строчка из писем поддержки становится той самой ниточкой, из которой вьётся полотно победы. И каждый житель страны может внести в это свой вклад.