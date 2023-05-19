В Башкирии приступили к ремонту «фонящих» дорог

В республике составили антирейтинг региональных и межмуниципальных проезжих частей. Самые болевые точки вошли в список подлежащих ремонту. Работу инициировал Глава Башкортостана. В этом году по новой программе отремонтируют дороги в 16 муниципалитетах.

Дорога Явгильдино – Щучье озеро в списке рекордсменов по количеству жалоб. Поэтому и в очереди на ремонт стала одной из первых. В каком состоянии была проезжая часть, понятно по короткому комментарию жителей: даже во время ремонтных работ лучше, чем было до.

Дорогой пользуются и местные жители, и гости из Пермского края и Свердловской области. Летом хоть и опасно для ходовой автомобиля, но всё же можно было проехать, куда сложнее все обстояло весной и осенью. Работы закончат уже в июне. Одновременно дорожники приступили к ремонту дороги в Белебеевском районе.

Запустить программу, чтобы привести в порядок так называемые «фонящие» дороги – те, на которые поступает больше всего жалоб – предложил Радий Хабиров во время ежегодного послания Госсобранию. Задача – прислушаться к людям. Именно их мнение влияло на список проезжих частей, которым требуется ремонт. В числе крупнейших проектов – модернизация почти 50 км трассы Сибай – Акъяр в Баймакском и Хайбуллинском районах. С ремонта этой дороги и стартовала программа. Первые 24 километра магистрали приведут в порядок уже в этом году.

Мы провели комплексный анализ обращений жителей, выполнили техническое обследование дорог. На основании этого сформировали перечень и график ремонта. Начинаем работу с трассы Сибай – Акъяр. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан