В Баймаке прошло выездное заседание межведомственной комиссии по вопросам недропользования

Решения, принятые с народом. В Баймаке прошло выездное заседание межведомственной комиссии по вопросам деятельности недропользователей и предупреждению правонарушений в сфере недропользования в Республике Башкортостан. На сходах граждан сразу в нескольких населенных пунктах района обсудили текущую ситуацию, жители высказали свою позицию и обратили внимание на необходимость решения волнующих социальных вопросов.

На сходе граждан собрались жители села Темясово и соседних населенных пунктов. Главный вопрос – профилактика правонарушений в сфере недропользования. Баймакская земля богата природными ресурсами, которые варварски добывали недобросовестные предприниматели. Чтобы пресечь их деятельность, два года назад Глава Башкортостана Радий Хабиров инициировал создание межведомственной комиссии. Указом руководителя региона сейчас ее вместо Азата Бадранова будет курировать заместитель премьер-министра башкирского правительства Азамат Абдрахманов.

За более чем три года, что работала комиссия, много положительных моментов. В Баймакском, Учалинском и Абзелиловском районах многие проблемы, которые накапливались годами, благодаря этой комиссии начали решаться. Эту работу глава республики Радий Хабиров взял под личный контроль. Азамат Абдрахманов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

Несмотря на постоянную работу, говорит руководитель комиссии, иногда возникает информационный вакуум, а порой среди местных жителей распространяются и недостоверные факты. Это искажает достигнутые результаты. Межведомственная комиссия включила Зауралье в список участков недр для геологического изучения за счет федерального бюджета. Поэтому с этого года вводится мораторий на изучение для коммерческих предприятий. А значит, не будет и незаконных разработок. На сходе граждан это объяснили местным жителям.

Как жительница Темясово понимаю переживания граждан. Народ был в неведении, государственный это заказ или коммерческий. Люди получили ответы на свои вопросы даже на уровне своего населенного пункта. Это необходимые мероприятия, благодарим за организацию. Фануза Юсупова, жительница с. Темясово

Негативное отношение жителей к недропользователям основано на опыте прошлых лет, когда компании заходили на территорию республики и, не считаясь с условиями лицензии, безнаказанно эксплуатировали природные ресурсы. Сегодня этому положен конец. В прошлом году межведомственная комиссия приостановила деятельность компаний «Альтинвест», «Таналык», «Иремельбашресурс». По решению суда они должны выплатить сотни миллионов рублей штрафа за нанесенный природе ущерб. Сейчас продолжается работа по досрочному прекращению лицензии предприятиям «Графское» и «Алтын Юл». Совместная работа комиссии с жителями Зауралья продолжится.

Это только начало, определили приоритеты, принципы работы. Будем работать. Понравилось, что жители донесли волнующие их моменты. Будем вырабатывать совместные пути решения. Азамат Абдрахманов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

Заседание межведомственной комиссии прошло в районной администрации. Туда пригласили местных жителей, экоактивистов, недропользователей, руководителей надзорных ведомств. Приняли важные решения в сфере пользования недрами. Прежде всего решили усилить контроль за золотодобывающими предприятиями. С 26 января и федеральный центр ввел мораторий на выдачу лицензий компаниям на геологическое изучение недр.

Этот мораторий наложил определенные обязанности и права на недропользователей. Сегодня мы были озвучены те лицензиаты, в рамках которых были определены потенциально возможные нарушения, и инициированы обращения в комиссию Роснедр по приостановлению и отзыву лицензий. Нияз Фазылов, министр природопользования и экологии Республики Башкортостан

С таким решением недропользователи не согласны. Уверяют: местные жители тоже могут получать блага. Но баймакцы предложение отвергли.

Мы были готовы работать во благо людей. Есть знания, умения, проекты и желание работать. – А вам известно, что по вашему проекту деревня Басаево должна была оставаться в середине карьера? Дмитрий Нестерец, директор компании «Алтын Юл»

На заседании МВК слово предоставили и местным экоактивистам. Это непосредственные свидетели действий недропользователей. Сельчане поблагодарили комиссию за работу.

«Алтын Юл» хотел работать по старой карте, в 500 метрах от дома. Не учитывают, что там живут люди. Они прут бульдозером по землям. Мы не дадим вам наши земли, там похоронены мой сын, муж. Ваша карта проходит по кладбищу. Мы вам не дадим. Спасибо комиссии,что есть диалог, что вы принимаете решения в пользу народа. Минлегуль Фаткуллина, жительница деревни Басаево

Жители переживали, потому что отдельными неконструктивными силами нашего общества распространялась информация, что это добыча по госконтракту. Это не добыча, это геологическое изучение. Результатом будет заключение, о других видах работы речи не идет. Азамат Абдрахманов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан