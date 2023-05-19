В Баймаке прошло выездное заседание межведомственной комиссии по вопросам недропользования

Решения, принятые с народом. В Баймаке прошло выездное заседание межведомственной комиссии по вопросам деятельности недропользователей и предупреждению правонарушений в сфере недропользования в Республике Башкортостан. На сходах граждан сразу в нескольких населенных пунктах района обсудили текущую ситуацию, жители высказали свою позицию и обратили внимание на необходимость решения волнующих социальных вопросов.
На сходе граждан собрались жители села Темясово и соседних населенных пунктов. Главный вопрос – профилактика правонарушений в сфере недропользования. Баймакская земля богата природными ресурсами, которые варварски добывали недобросовестные предприниматели. Чтобы пресечь их деятельность, два года назад Глава Башкортостана Радий Хабиров инициировал создание межведомственной комиссии. Указом руководителя региона сейчас ее вместо Азата Бадранова будет курировать заместитель премьер-министра башкирского правительства Азамат Абдрахманов.
Несмотря на постоянную работу, говорит руководитель комиссии, иногда возникает информационный вакуум, а порой среди местных жителей распространяются и недостоверные факты. Это искажает достигнутые результаты. Межведомственная комиссия включила Зауралье в список участков недр для геологического изучения за счет федерального бюджета. Поэтому с этого года вводится мораторий на изучение для коммерческих предприятий. А значит, не будет и незаконных разработок. На сходе граждан это объяснили местным жителям.
Негативное отношение жителей к недропользователям основано на опыте прошлых лет, когда компании заходили на территорию республики и, не считаясь с условиями лицензии, безнаказанно эксплуатировали природные ресурсы. Сегодня этому положен конец. В прошлом году межведомственная комиссия приостановила деятельность компаний «Альтинвест», «Таналык», «Иремельбашресурс». По решению суда они должны выплатить сотни миллионов рублей штрафа за нанесенный природе ущерб. Сейчас продолжается работа по досрочному прекращению лицензии предприятиям «Графское» и «Алтын Юл». Совместная работа комиссии с жителями Зауралья продолжится.
Заседание межведомственной комиссии прошло в районной администрации. Туда пригласили местных жителей, экоактивистов, недропользователей, руководителей надзорных ведомств. Приняли важные решения в сфере пользования недрами. Прежде всего решили усилить контроль за золотодобывающими предприятиями. С 26 января и федеральный центр ввел мораторий на выдачу лицензий компаниям на геологическое изучение недр.
С таким решением недропользователи не согласны. Уверяют: местные жители тоже могут получать блага. Но баймакцы предложение отвергли.
На заседании МВК слово предоставили и местным экоактивистам. Это непосредственные свидетели действий недропользователей. Сельчане поблагодарили комиссию за работу.
Далее межведомственная комиссия продолжила свою работу в селе Ишмурзино, где также прошел сход. Ответили на все вопросы местных жителей, обсудили текущие вопросы. Договорились продолжить совместную работу с сельчанами, чтобы природоохранное законодательство соблюдалось.