В Уфе на ярмарке «Китап-байрам» выступят известные российские актеры

На следующей неделе в столице республики впервые пройдет международная ярмарка «Китап-байрам». Она сравнима с книжными мероприятиями в Москве, выставкой на ВДНХ и фестивалем «Красная площадь». Об этом говорили сегодня на пресс-конференции в Уфе.

