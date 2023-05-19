В Уфе на ярмарке «Китап-байрам» выступят известные российские актеры

На следующей неделе в столице республики впервые пройдет международная ярмарка «Китап-байрам». Она сравнима с книжными мероприятиями в Москве, выставкой на ВДНХ и фестивалем «Красная площадь». Об этом говорили сегодня на пресс-конференции в Уфе.

Свое участие подтвердили более 140 издательств, книжных магазинов, частных букинистов из России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. На Советской площади развернутся зоны периодической литературы, модельных библиотек, кулинарных книг, семейных консультаций. Организуют мастер-классы, игры, театральные постановки, благотворительные акции.

Вечерняя программа фестиваля – «Время читать» – будет включать в себя моноспектакли и художественное чтение произведений в исполнении артистов Даниила Спиваковского, Дмитрия Дюжева, Дарьи Мороз. Завершать ежедневную работу ярмарки будет показ художественных фильмов. Все подробности на официальном сайте www.kitap-bayram.ru.

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