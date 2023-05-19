Уфа готовится к проведению финала чемпионата России по компьютерному спорту

В Уфе в субботу стартует финал чемпионата России по компьютерному спорту. Местом проведения яростных цифровых баталий станет «Уфа-Арена». На турнир приедут более 50 спортсменов со всех регионов страны.

В «Уфа-Арене» установили большую сцену, на которой пройдут главные события соревнований. Киберспортсмены будут состязаться в Dota, StarCraft II, Clash Royale, Tekken 7 и «Counter-Strike: Global Offensive». Также организаторы проведут финал по гонкам на дронах. Кроме того, в рамках мероприятия пройдет финал чемпионата республики по интерактивному хоккею.

Ребята, которые здесь, – это люди, которые получили высшие спортивные достижения, разряды. Это чемпионы своих регионов, которые сюда направлены в рамках сборных. Здесь будут лучшие из лучших. Впервые в истории в рамках чемпионата будет новая дисциплина – тактический трехмерный бой.

Дмитрий Смит, президент Федерации компьютерного спорта России

Всего в чемпионате было задействовано более 20 тысяч человек. Башкирские спортсмены тоже принимали участие в отборочных играх и дошли до 1/4 и 1/8 финала. До финала добрались 56 человек, среди них топовые российские спортсмены, участники мировых чемпионатов. Общий призовой фонд чемпионата – пять миллионов рублей.

Хотелось бы заверить, что с нашей стороны мы сделаем все возможное. Сегодня лучший спортивный объект республики в распоряжении чемпионата. Все условия, которые необходимы, будут созданы.

Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан
Уфимская волна
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