Уфа готовится к проведению финала чемпионата России по компьютерному спорту

В Уфе в субботу стартует финал чемпионата России по компьютерному спорту. Местом проведения яростных цифровых баталий станет «Уфа-Арена». На турнир приедут более 50 спортсменов со всех регионов страны.
В «Уфа-Арене» установили большую сцену, на которой пройдут главные события соревнований. Киберспортсмены будут состязаться в Dota, StarCraft II, Clash Royale, Tekken 7 и «Counter-Strike: Global Offensive». Также организаторы проведут финал по гонкам на дронах. Кроме того, в рамках мероприятия пройдет финал чемпионата республики по интерактивному хоккею.
Всего в чемпионате было задействовано более 20 тысяч человек. Башкирские спортсмены тоже принимали участие в отборочных играх и дошли до 1/4 и 1/8 финала. До финала добрались 56 человек, среди них топовые российские спортсмены, участники мировых чемпионатов. Общий призовой фонд чемпионата – пять миллионов рублей.