Уфа готовится к проведению финала чемпионата России по компьютерному спорту

Всего в чемпионате было задействовано более 20 тысяч человек. Башкирские спортсмены тоже принимали участие в отборочных играх и дошли до 1/4 и 1/8 финала. До финала добрались 56 человек, среди них топовые российские спортсмены, участники мировых чемпионатов. Общий призовой фонд чемпионата – пять миллионов рублей.