В страшном пожаре в Башкирии погиб мужчина, его сестра сумела спастись

В Краснокамском районе Башкирии в деревне Новонагаево произошел смертельный пожар. Стихия унесла жизнь местного жителя.
Как сообщает МЧС по РБ, пожар произошел глубокой ночью. Хозяйка дома проснулась от странных звуков, вышла посмотреть из комнаты, что происходит, и увидела охваченный огнем дом. Женщина побежала будить своего брата, а после выломала окно в зале и вышла наружу.
По словам сельчанки, мужчина стал ломать окно на кухне, но к сожалению, выбраться так и не смог.
Причины пожара и все обстоятельства произошедшего выясняются. Работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.