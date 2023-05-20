В страшном пожаре в Башкирии погиб мужчина, его сестра сумела спастись

Как сообщает МЧС по РБ, пожар произошел глубокой ночью. Хозяйка дома проснулась от странных звуков, вышла посмотреть из комнаты, что происходит, и увидела охваченный огнем дом. Женщина побежала будить своего брата, а после выломала окно в зале и вышла наружу.