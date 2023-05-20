В страшном пожаре в Башкирии погиб мужчина, его сестра сумела спастись

В Краснокамском районе Башкирии в деревне Новонагаево произошел смертельный пожар. Стихия унесла жизнь местного жителя.

Фото №1 - В страшном пожаре в Башкирии погиб мужчина, его сестра сумела спастись

Как сообщает МЧС по РБ, пожар произошел глубокой ночью. Хозяйка дома проснулась от странных звуков, вышла посмотреть из комнаты, что происходит, и увидела охваченный огнем дом. Женщина побежала будить своего брата, а после выломала окно в зале и вышла наружу.

По словам сельчанки, мужчина стал ломать окно на кухне, но к сожалению, выбраться так и не смог.

Причины пожара и все обстоятельства произошедшего выясняются. Работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

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