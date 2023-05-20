В Башкирии загорелся многоквартирный дом: есть погибший

В селе Куянтаево Баймакского района трагически оборвалась жизнь сельчанки. Она погибла в пожаре, который вспыхнул в многоквартирном доме.

Как сообщила в МЧС по РБ, из задымленного помещения были эвакуированы пять человек, один человек был спасен, а еще один погиб.