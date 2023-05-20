В Башкирии проходит историко-патриотический рекон «Река времени»

Эпоха битв и героев разных времен развернулась в историческом парке «Бирская крепость». Там провели историко-патриотический рекон «Река времени». Гости фестиваля могли узнать, во что играли дети и как проводили свободное время на Руси, взять уроки по стрельбе из лука или попалить в воздух из стрелецкого мушкета.

Узнать тайну молота и наковальни могли не только взрослые, но и дети. Кузнечному делу на фестивале выделили отдельную площадку. Рядом словно в противовес тяжёлому металлу стенд с нежной вышивкой прошлой эпохи. Чуть поодаль гремят выстрелы из винтовки Мосина, к слову, настоящей. Её реконструкторы нашли случайно при раскопках. В восстановление вложили всю душу.

В этом году фестиваль проходит уже в восьмой раз. И если в первый год участвовало всего четыре клуба, то в этом заявки подали больше 40. В Бирск приехали реконструкторы из десяти регионов России. Больше 200 человек со всей страны. А из Волгограда в Бирск пригнали немецкие танки, воссозданные руками волжан.