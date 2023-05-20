В Башкирии в 13-й раз проходит акция «Ночь музеев»

История и истории. Сегодня в республике, как и во всей стране, проходит ежегодная акция «Ночь музеев». В этом году культурный проект посвятили истории. Для посетителей предусмотрены как развлекательные, так и познавательные программы. В музеях открыты постоянно действующие экспозиции, коллекцию которых может пополнить любой желающий.

В этом году республика участвует в акции «Ночь музеев» в тринадцатый раз. Суть проекта не только в продленном режиме работы учреждения, но и в проводимых мероприятиях, не свойственных для музеев в обычные дни. Тематика этого года – история и истории. К примеру, в одном из залов Национального музея собрали истории горожан, положили их в конверты и прикрепили к веникам. Это рассказы обычных людей о других людях или событиях, которые их потрясли. Лучшие истории разместят в социальных сетях.

Посетители музея сегодня метают копья, плетут корзины, участвуют в квизах и дарят подарки музею. Акция – история одного экспоната напрямую связана с темой мероприятия в этом году. Дарители передают музеям предметы, которые хранят историю их предков.

К слову, ответный подарок делают и сотрудники музея – годовой абонемент на посещение учреждения. Артисты на ходунках и актёры пантомимы – Музей города Уфы встречает гостей театрализованным представлением. Уникально, что программа этого музея вышла на улицу. Истрию столицы горожанам будут рассказывать, прогуливая среди известных зданий.