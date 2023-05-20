В Башкирии в 13-й раз проходит акция «Ночь музеев»

История и истории. Сегодня в республике, как и во всей стране, проходит ежегодная акция «Ночь музеев». В этом году культурный проект посвятили истории. Для посетителей предусмотрены как развлекательные, так и познавательные программы. В музеях открыты постоянно действующие экспозиции, коллекцию которых может пополнить любой желающий.
В этом году республика участвует в акции «Ночь музеев» в тринадцатый раз. Суть проекта не только в продленном режиме работы учреждения, но и в проводимых мероприятиях, не свойственных для музеев в обычные дни. Тематика этого года – история и истории. К примеру, в одном из залов Национального музея собрали истории горожан, положили их в конверты и прикрепили к веникам. Это рассказы обычных людей о других людях или событиях, которые их потрясли. Лучшие истории разместят в социальных сетях.
Посетители музея сегодня метают копья, плетут корзины, участвуют в квизах и дарят подарки музею. Акция – история одного экспоната напрямую связана с темой мероприятия в этом году. Дарители передают музеям предметы, которые хранят историю их предков.
К слову, ответный подарок делают и сотрудники музея – годовой абонемент на посещение учреждения. Артисты на ходунках и актёры пантомимы – Музей города Уфы встречает гостей театрализованным представлением. Уникально, что программа этого музея вышла на улицу. Истрию столицы горожанам будут рассказывать, прогуливая среди известных зданий.
Коллекцию Музея Уфы также может пополнить любой желающий. Ещё в прошлом году запущена акция «450 предметов к 450-летию города». До 12 часов ночи двери музеев будут открыты к посещению. Присоединиться к участию можно до этого времени. Опоздать не страшно. Ни одну из тематических площадок закрывать не будут.