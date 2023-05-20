ФК «Уфа» обыграл «КАМАЗ» из Набережных Челнов

Футбольный клуб «Уфа» одержал важнейшую победу над «КАМАЗом» из Набережных Челнов в матче 32-го тура Первой лиги. Единственный гол в этой встрече был забит на 15-й минуте, когда подачу Александра Сухова в чужой штрафной замкнул Илья Молтенинов.

В дальнейшем уфимцы могли забить еще несколько голов, но команду подвела реализация моментов. Благодаря этой победе «Уфа» набрала 32 очка, но в турнирной таблице осталась 16-й. Главные конкуренты нашей команды в борьбе за выживание, «Кубань» и «Велес», имеют на одно очко больше и свои матчи в этом туре ещё не сыграли.