В Уфе командным турниром завершились международные соревнования по фехтованию на колясках

С каждым годом лучше и насыщеннее и больше спортсменов. Очень доволен командными соревнованиями, люди набрали количество боёв, многие спортсмены, которые не претендовали на медали в личных соревнованиях, получили золото, никто не ушёл без наград.

Хасан Исмаилов, главный тренер сборной России по фехтованию для лиц с ПОДА