В Уфе командным турниром завершились международные соревнования по фехтованию на колясках

Всего в них приняли участие более 70 спортсменов из 13 регионов России, а также Республики Беларусь. В столицу Башкортостана приехали сильнейшие спортсмены нашей страны, поэтому и накал был на высочайшем уровне. В заключительный день турнира сильнейших выявляли саблисты в командных соревнованиях.
Москвич Александр Мартинкевич занимается парафехтованием с 2006 года. За это время у спортсмена было много успехов, он стал чемпионом России и получил звание мастера спорта России. Сейчас Мартинкевич занимается ещё и тренерской деятельностью. На соревнованиях в Уфе Александр остался без медалей в личном зачёте, зато в командном турнире его команда оказалась сильнейшей.
В отличие от чемпионата России на соревнованиях в Уфе формирование команд было необычным. Тренеры сами выбирали равные команды, чтобы в одном трио был сильный, средний и слабый фехтовальщик – в зависимости от рейтинга. Команды получились равными, а исход встреч иногда зависел от одного-двух ударов.
Ярким получился финал и в женской сабле. Перед завершающим поединком команда Виктории Смертиной из Новосибирска вела в счёте 40:20. Опытная спортсменка из Башкортостана Альбина Давлятова из Башкортостана начала отыгрывать очко за очком, но отставание было слишком большим. Команда Смертиной победила – 45:32.
В ближайших планах спортсменов – Летние Паралимпийские игры, которые пройдут с 9 по 16 октября в Уфе. До этого планируется сбор в Подмосковье в августе. Завершится календарный год у фехтовальщиков также в Уфе, на Кубке России, который пройдет с 5 по 12 декабря.