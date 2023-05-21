В Башкирии на берегу реки найден беззубый труп женщины

В Кугарчинском районе Башкирии найден труп женщины. Тело неизвестной было найдено на берегу реки Большой Ик в минувший четверг, 18 мая.
На данный момент личность погибшей не установлена. Известно, что на вид умершей 25-25 лет, была худощавой, с волосами ниже плеч, шатенка.
На погибшей была куртка сиренево-розового цвета с капюшоном, бирюзовое трико с надписью «Дисней», бежевый свитер. В ориентировке, распространенной местным отделом полиции, указано, что на футболке красно-белого цвета есть рисунок в виде зайца с красным сердцем.
Собственный источник в правоохранительных органах сообщил изданию «Кугарчинские вести» , что у трупа не хватает верхних зубов. Причина гибели женщины пока неизвестна. Для достоверного установления личности назначена ДНК-экспертиза.