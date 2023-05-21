В Башкирии на берегу реки найден беззубый труп женщины

На погибшей была куртка сиренево-розового цвета с капюшоном, бирюзовое трико с надписью «Дисней», бежевый свитер. В ориентировке, распространенной местным отделом полиции, указано, что на футболке красно-белого цвета есть рисунок в виде зайца с красным сердцем.