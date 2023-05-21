В Башкирии мужчина задушил сожительницу

В Сибае местная жительница стала жертвой своего сожителя. Мужчина жестоко расправился со своей возлюбленной, задушив несчастную.
В ночь с 9 на 10 мая пара, будучи пьяной, сильной поругалась. В ходе конфликта мужчина накинулся на несчастную и стала ее душить. Отпустил горло сожительницы он лишь тогда, когда та упала замертво.
Мужчину после совершенного преступления задержали. Он дал последовательные показания, подтверждающие его причастность к преступлению. Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 10 июля 2023 года. Постановление в законную силу пока не вступило.