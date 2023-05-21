От продуктов до бронемашин: в зону СВО из Башкирии прибыл очередной гумконвой

На этой неделе из республики в зону специальной военной операции доставили очередной гуманитарный груз. Посылки с оборудованием, техника, транспорт, запчасти и лекарства для бойцов башкирских батальонов и мобилизованным. Отдельный груз привезли волонтеры штаба Союза предпринимателей республики. Сопровождала доставку съемочная группа телеканала БСТ. Журналисты пообщались с бойцами и жителями освобожденных городов, которые постепенно возвращаются к мирной жизни.

Новое взамен старого. Боец с позывным «Бик» на территории спецоперации находится почти год. Рассказывает: колёса на передовой изнашиваются быстро. Эти шины установят на грузовые «Уралы».

На полгода хватит, на годик. Мы ездим не по асфальту, а про грунтовке. Позывной «Бик»

Добровольческие батальоны имени Шаймуратова и Достовалова получили от республики и сами грузовые «Уралы». Они предназначены для передвижной установки минометов. А для защиты кузова – дополнительная броня.

Самое главное – дизельная машина. Рахмат, Башкирия! Позывной «Ахияр»

В кузове и запчасти для машин. Бойцам доставили УАЗы: пикапы и так называемые «буханки». На передовой их используют для перевозки оружия и эвакуации раненых. Технику направили предприниматели и жители республики. Бизнесмены Архангельского и Кармаскалинского районов, а также волонтёры подготовили отдельную гумпомощь. Автомобили заполнили строительными материалами для укрепления позиций, снаряжением и личными посылками для бойцов.

Здесь и спецоборудование, и личные посылки. В районах ведутся флешмобы, где делаются маскировочные сети. Тимергали Уразгулов, руководитель штаба волонтёров

Почти 2 тысячи километров гумконвой вёз продукты, одежду, маскировочные сети, связанные руками волонтёров, а ещё добрые слова в рифме. На передовую доставили свежий сборник стихов поэтессы Ларисы Абдуллиной.

Мы найдем время и почитаем сборник поэтессы Ларисы Абдуллиной. Позывной «Капрал»

Привет Башкирии, привет Уфе. Позывной «Модный»

Штаб волонтеров передал посылки и мобилизованным бойцам, которые исполняют свой воинский долг.

Теплая встреча земляков. Здесь расположен полк, где служат мобилизованные из Башкирии. Из соображений безопасности башкирские воины рекомендовали воздержаться от продвижения на передовую. Поэтому остановка – в Северодонецке. Развалины зданий свидетельствуют о прошедших тяжелых боях. А этот танк был спрятан противником среди жилых домов.

Сейчас ствол сюда развернут, а так он был развернут туда. Игорь, местный житель

Местные жители постепенно возвращаются в свои дома. Водопровод и электрическая сети работают, жить можно, говорят они.

Основная часть разгрузки прошла здесь, в городе. Из машины в машину бойцам из Башкортостана передавали необходимое оборудование.

Находясь здесь, понимаешь, какие у нас смелые, сильные и мужественные ребята из Башкирии. Юлия Краснова, телеведущая, волонтер

Через несколько дней в зону СВО приехал еще один гумконвой для военнослужащих из республики. Автомобили-внедорожники, лекарства, обмундирование, оборудование. И даже по заказу – личные вещи.

Заказывали гитару, сочинили песню про нашу службу. Позывной «Суетолог»

Сопровождали колонну члены правительства региона и руководители муниципалитетов. Это возможность и передать весточку из дома, и записать пожелания земляков-солдат.

Обязательно нужно помогать. Все для фронта – все для победы. По-другому здесь не получится. Антон Талалов, глава администрации Бирского района

Огромной поддержкой стало прибытие нового транспорта, в том числе УАЗики с высокой проходимостью.

УАЗик на территории моих позиций сгорел. Большую помощь оказал Белокатайский район. Позывной «КАМАЗ»

Встречаемся с мобилизованными из других регионов, они нам говорят, что хорошо. что у вас республика такая – оказывает помощь. Алмаз Юлбарисов, заместитель начальника штаба добровольческого батальона имени Салавата Юлаева

Отдельно груз доставили и в батальон имени Салавата Юлаева. Им привезли летнюю униформу, автоприцеп, именные посылки. Также большой объем питьевой воды, насосы и оборудование для очистки. Бойцы батальона наводят порядок и обеспечивают общественную безопасность на освобожденных территориях .Одна из задач –выявление подпольных ячеек. Скоро прибудут и грузовики «Урал».

Боец по кличке «Мага» – батальонный повар. Питание в подразделении строго трехразовое. Недостатка в продуктах нет, говорит. Республика тоже регулярно снабжает подразделение продовольствием.

Меню по раскладке. Сегодня гороховый суп и рисовая каша с тушенкой. Позывной «Мага»

Хочу сказать слова благодарности руководству республики, Главе Башкортостана Радию Хаирву. Обеспечены всем. Позывной «Булыч»