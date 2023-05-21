В Бурзянском районе Башкирии прошел фестиваль сплавных средств «Белая река»

В Башкортостане набирает обороты туристический сезон. В это время жителей и гостей республики особенно привлекают сплавы. У многих наш регион ассоциируется именно с этим видом отдыха. Один из популярнейших маршрутов проходит в Бурзянском районе.

Этот почти что боевой клич станет саундтреком сплава. Пока инструкторы спускают на воду катамараны, участники проходят курс молодого гребца и урок башкирского языка

Но куда лучше всё осваивается на практике. Поэтому не медлим и выдвигаемся в водный путь. Маршрут не экстремальный, но об одном организаторы умолчали. Кто знал, что воды Белой полны пиратами. Захватить катамараны пытался самый юный участник фестиваля и по совместительству капитан нашего судна Роман.

И эта долгая дорога в Бурзянский район точно стоила того. Инструкторы здесь и экскурсоводы. Без того красивые виды ещё больше завораживают, когда приобретают исторические очертания.

Нам с сопровождением особенно повезло. Что может быть лучше кураиста на борту? Разве что несколько кураистов. Отдыхающие на Белой башкирские артисты практически собрали зрительный зал на воде.

Маршрут сплава пролегает в сторону пещеры Шульган-Таш через живописные места. Некоторые лучше разглядеть, находясь на суше. Это и пещеры, гроты – Бурзянский район богат на них, и ледяные родники, температура которых не останавливает туристов насладиться чистейшей водой.

Туроператоры сейчас предлагают отдых на любой вкус и цвет, однодневный или многодневный сплав. Ночевка в домиках или в палатках. Всё зависит от того, чего просит душа.