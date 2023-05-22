Стало известно, в каких районах Башкирии прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность

МЧС по Башкирии продолжает контролировать пожароопасную ситуацию в регионе. В республике прогнозируется 3, 4 и 5 классы пожароопасности.
3 класс сохраняется в Аскинском, Белокатайском, Белорецком, Бирском, Буздякском, Дуванском, Зилаирском, Иглинском, Караидельском, Кугарчинском, Кушнаренковском, Куюргазинском, Мелеузовском, Стерлитамакском, Туймазинском, Уфимском, Фёдоровском, Чекмагушевском, Чишминском районах.
4 класс пожароопасности сохраняется в Архангельском и Янаульском районах.
5 класс — в Дюртюлинском и Илишевском районах.